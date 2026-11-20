Archivo - Puerta de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha destacado la culminación de las obras en el paseo central de la calle Alcalá son una "grandísima noticia" para los madrileños y turistas, que a partir de ahora podrán disfrutar más de cerca de una Puerta de Alcalá que era "prácticamente intocable" al estar situada "en medio de una rotonda rodeada de tráfico".

"Desde hace muchísimos años se venía demandando poder disfrutar más y mejor de esa Puerta de Alcalá, de ese gran símbolo de Madrid, uno de sus grandes símbolos, y que hasta ahora era prácticamente intocable. Estaba ahí en medio de una rotonda rodeada de tráfico, y ahora vas a poder pasar por debajo de los arcos y vivir el monumento", ha celebrado.

En declaraciones a la prensa desde la Puerta del Sol, donde ha presentado el dispositivo de seguridad para Navidad, Sanz ha recordado que el paseo central de la calle Alcalá será accesible desde la mañana del lunes, y sobre las críticas al proyecto ha recordado que viene "avalado" por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco).

"Ya dijimos desde el primer momento que no se trataba de un amplio bulevar en el centro, sino de una ampliación de aceras, sobre todo en los lados, que es donde más tránsito peatonal hay. Es lo que estaba demandando esa calle, y luego eso sí, poder tener ese paseo intermedio para poder hacer transitable la plaza", ha recalcado.

La vicealcaldesa ha reconocido entender las críticas porque "la opinión es libre", pero ha insistido en que las obras han conseguido "poner en valor" uno de los entornos "más bonitos del mundo", como es la zona entre el Palacio de Cibeles, la calle Alcalá y la Puerta homónima, todo ello declarado patrimonio de la Humanidad.