Sanz reprocha las "guerras internas" de la oposición: "Quien no gobierna su casa, difícilmente puede gobernar Madrid"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha criticado este lunes las "guerras internas" que, a su juicio, atraviesan PSOE, Más Madrid y Vox en la capital, y ha sostenido que quien "no es capaz de gobernar su casa difícilmente va a poder gobernar una ciudad como Madrid".

Preguntada por las primarias del PSOE madrileño y por el enfrentamiento entre Reyes Maroto y Enma López, Sanz ha asegurado que los tres grupos de la oposición están "absolutamente enfrascados en batallas personales, cuestiones de egos y protagonismos".

En referencia a los socialistas, ha afirmado que la pugna entre las candidatas a liderar el partido en Madrid evidencia unas disputas internas que, según ha dicho, permanecían "soterradas" y ahora han salido a la luz.

También ha aludido a Más Madrid, donde, a su juicio, Rita Maestre "ha laminado prácticamente a todos los concejales" de cara a las listas de las próximas elecciones municipales, mientras que a Vox le ha definido como un grupo municipal "absolutamente partido" tras la expulsión de su ahora exportavoz Javier Ortega Smith.

La portavoz municipal ha contrapuesto esta situación con la labor del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, que, según ha defendido, permanece "centrado absolutamente en finalizar la gestión de este mandato y en proyectos ilusionantes para el siguiente".