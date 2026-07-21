Sebastián Yatra actuará el 10 de octubre en Plaza España en el marco del Festival Hispanidad 2026

Archivo - El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra durante su concierto en el Movistar Arena, a 27 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante colombiano Sebastián Yatra actuará el 10 de octubre en la Plaza de España de la capital con un concierto en el marco del Festival Hispanidad 2026 que organiza la Comunidad de Madrid.

Así lo han dado a conocer en la presentación de la programación desde la Real Casa de Correos, donde ha participado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno regional, Mariano de Paco, quien ha subrayado que se trata de un evento cultural que se basa en la "celebración compartida" de una cultura común.

Yatra, nacido en Medellín en 1994, saltó a la fama en 2016 con 'Traicionera' y ha triunfado entre el público con temas como 'No hay nadie más', 'Cristina' o 'Tacones Rojos'. El cantante ha recibido premios como el Latin Grammy y ha participado en la película de Disney 'Encanto' interpretando 'Dos Oruguitas', nominada al Oscar de Mejor Canción Original.

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