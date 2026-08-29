Seis heridos en un sexto encierro de las fiestas de 'Sanse' que ha contado con 2.500 corredores

Sexto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los toros de la ganadería Núñez de Tarifa han protagonizado este sábado el sexto encierro de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes, el más multitudinario de esta edición, que ha congregado a alrededor de 2.500 corredores y ha dejado seis asistencias leves.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, en Real Vieja con Postas, la manada se ha abierto y uno de los toros ha levantado a uno de los corredores, pero pese a la aparatosidad de la embestida, que hizo temer una cornada, esta no se ha producido.

El concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha señalado que este encierro ha contado con toros "bravos", que "buscan al corredor" y que han "mantenido la emoción en todos los tramos, desde Real Vieja-Postas hasta la entrada en la plaza". Los astados han entrado en la plaza La tercera en 1 minuto y 49 segundos, completando el recorrido hasta corrales en 1 minuto y 54 segundos.

En cuanto a los números, el responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha cifrado la participación en 2.500 corredores y ha destacado que solo se han registrado seis asistencias, todas leves provocadas por caídas y dadas ya de alta.

Asimismo, Martínez ha actualizado el balance del encierro del viernes. Tras el amontonamiento a la entrada de la plaza, en total se atendieron a 35 personas en el hospital de campaña, de las que 15 fueron trasladadas a distintos hospitales. Cuatro fueron evacuadas a La Paz con pronóstico reservado por traumatismos, como consecuencia de las pisadas de los toros y aplastamientos de otros corredores.

En este sentido, Bolarín ha querido mandar un mensaje de ánimo a Palomo, corredor habitual que resultó herido el viernes y no ha podido participar este sábado. El próximo encierro de las fiestas se correrá este domingo a las 11 horas, con los toros de la ganadería Juan Pedro Domeneq y Álvaro Núñez.