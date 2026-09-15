La Semana Cervantina de Alcalá de Henares ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional

Archivo - Alcalá celebra la Semana Cervantina para homenajear a su ilustre vecino Miguel de Cervantes. - ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado la Semana Cervantina de Alcalá de Henares Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento a la singularidad y proyección de una celebración que homenajea cada mes de octubre a Miguel de Cervantes en su ciudad natal.

Con esta distinción, la Semana Cervantina se convierte en la segunda Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Comunidad de Madrid, junto con el Motín de Aranjuez, y en la número 91 del conjunto de España, ha destacado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El delegado, Francisco Martín, ha hecho público el reconocimiento este martes durante un acto celebrado en el Parador de Alcalá de Henares, donde ha trasladado su felicitación a los vecinos de la ciudad complutense.

"Con enorme satisfacción les informo de que el Gobierno de España ha declarado la Semana Cervantina de Alcalá de Henares Fiesta de Interés Turístico Internacional, en reconocimiento a la singularidad y la proyección de una celebración que rinde homenaje a la figura y la obra de Miguel de Cervantes precisamente en su ciudad natal", ha anunciado.

La Semana Cervantina se celebra en torno al 9 de octubre, fecha en la que se conmemora el bautismo de Miguel de Cervantes en 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor --incendiada en 1936--. El templo, situado en la plaza de Cervantes, quedó prácticamente destruido. En la actualidad se conservan algunos restos del conjunto, entre ellos la Capilla del Oidor que acoge la pila donde recibió las aguas bautismales del autor de 'El Quijote'.

ALCALÁ REGRESA AL SIGLO DE ORO

Durante esos días, el casco histórico de la ciudad acoge una programación cultural dedicada al escritor y al Siglo de Oro. En esta ocasión, la Semana Cervantina se celebrará del 8 al 12 de octubre.

Entre sus citas más destacadas se encuentran el Mercado Cervantino, que transforma el centro de Alcalá con actividades culturales, puestos de artesanía, representaciones teatrales, música y gastronomía; la procesión cívica de la partida bautismal de Cervantes, y la lectura popular de 'El Quijote' en el Corral de Comedias.

La programación incluye también las Jornadas Gastronómicas Cervantinas, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, los Premios Ciudad de Alcalá y otras propuestas culturales y recreaciones históricas.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha calificado la declaración como un "reconocimiento histórico" para la ciudad y para todos los alcalaínos.

"Hoy es un día histórico para Alcalá. La Semana Cervantina ya es internacional. Cervantes es universal y hoy conseguimos que la gran celebración de su ciudad natal alcance también ese reconocimiento internacional que merecía", ha afirmado.

PIQUET CELEBRA UN "RECONOCIMIENTO HISTÓRICO"

Piquet ha señalado que esta distinción "no es fruto de la casualidad", sino resultado "del trabajo, de la planificación y de una apuesta decidida por hacer del turismo uno de los grandes motores económicos y de proyección de Alcalá de Henares".

En este sentido, ha reconocido el trabajo de la Concejalía de Turismo, encabezada por la primera teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, y de su equipo técnico en la preparación del expediente y en la promoción de la ciudad dentro y fuera de España.

"Detrás de esta declaración hay muchas horas de trabajo, de preparación del expediente, de promoción de Alcalá y de esfuerzo para acreditar la dimensión internacional de nuestra Semana Cervantina", ha asegurado.

La alcaldesa también ha agradecido el respaldo de la Comunidad de Madrid, que acompañó la candidatura y tramitó la solicitud ante la Secretaría de Estado de Turismo, así como la valoración favorable del expediente por parte de este organismo.

La Semana Cervantina fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2002 y obtuvo la consideración de Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2018. El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 21 de julio impulsar el reconocimiento internacional y solicitar a la Comunidad de Madrid que tramitase la candidatura ante la Secretaría de Estado de Turismo.

"Este reconocimiento pertenece a toda Alcalá: a quienes han trabajado durante tantos años para engrandecer la Semana Cervantina, a nuestros comerciantes y hosteleros, a las entidades y colectivos que participan en ella y, especialmente, a los alcalaínos que cada año hacen suya esta celebración", ha concluido Piquet.

MÁS PROMOCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Por su parte, el delegado del Gobierno ha subrayado que este tipo de declaraciones permite dar "mayor visibilidad" a las fiestas y respaldar el esfuerzo de las personas y entidades que las mantienen vivas.

"Nuestras fiestas forman parte de nuestra identidad y son también una oportunidad para generar actividad cultural, atraer visitantes y favorecer el desarrollo local. En Alcalá, ese compromiso hoy tiene un nombre propio: la Semana Cervantina", ha manifestado.

Martín ha felicitado a las asociaciones, profesionales de la cultura, comerciantes y demás personas implicadas en la organización y ha recalcado que el reconocimiento pertenece a quienes "año tras año comparten con el mundo el legado de Cervantes desde su ciudad natal".

A su juicio, la distinción abre nuevas oportunidades para Alcalá de Henares, ya que reforzará su promoción internacional, permitirá atraer nuevos públicos, favorecerá estancias más largas y generará una mayor actividad económica.

"El Gobierno de España quiere que esa mayor proyección se traduzca en oportunidades para quienes viven y trabajan en Alcalá, conservando el carácter de la celebración y dando todo el protagonismo a la ciudadanía", ha añadido.