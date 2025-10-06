La Semana del Cortometraje regresa con 18 obras en concurso que se proyectarán al público entre el 16 y el 25 de octubre

Presentación de la 27ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. - EUROPA PRESS

La 27ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid regresa este año del 16 y el 25 de octubre con una Sección Oficial que contará con 18 trabajos en competición, un maratón de cine fantástico y un homenaje a la directora del departamento de cortometrajes de Movistar Plus+, Guadalupe Arensburg.

La iniciativa, que roza ya las tres décadas de longevidad, se ha presentado este lunes en un acto con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, el presidente del Círculo de Bellas Artes (CBA), Juan Miguel Hernández, y el director de la muestra, Nacho Carballo.

Para el consejero, el festival "se ha convertido en una cita imprescindible del calendario audiovisual" y en una de las "referencias nacionales" del sector. De Paco ha defendido una "rueda virtuosa" que combina la experiencia de los más consolidados en la industri con la "irrupción de nuevas miradas".

La Sección Oficial de este año acoge títulos producidos con ayuda de la Comunidad de Madrid y, por primera vez, contará con el Cine Estudio del CBA como sede oficial, "el corazón del festival" cargado de "historia y simbolismo", según el director de la muestra, Nacho Carballo. Se proyectarán al público en diversos espacios entre el 16 y el 25 de octubre y el público podrá disfrutar así de propuestas galardonadas en festivales como Cannes, Sundance o Annecy, entre otros

Estos proyectos optarán a diferentes galardones que suman una cuantía de 30.000 euros, entre los que destaca el Premio Semana del Corto, así como la calificación para el Premio Goya al mejor cortometraje.

La actividad comenzará el 16 de octubre con el III Foro de Coproducción de Cortometrajes de la región, destinado a impulsar el sector audiovisual madrileño. El 18 finalizará este encuentro con un encuentro privado para crear alianzas entre productores. Igualmente, habrá dos jornadas que indagarán en la relación entre el cine y el flamenco.

El mismo día, se producirá la primera sección de cortos nacionales con nueve títulos a cuya proyección les seguirá un coloquio con los cineastas presentes. Será en el CBA a las 19 horas y se volverá a repetir a la misma hora el domingo.

La segunda sección se mostrará al público el 19 de octubre a la misma hora y también con la presencia e intervención de los artistas, con una segunda proyección el 22 de octubre, también con 9 obras disponibles.

También se programará MadFant, un maratón con los mejores trabajos de este año en el campo del cine fantástico y de terror, galardonados en festivales como Sitges o Fantastic Fest. Asimismo, la Escuela de Cinematografía del Audiovisual (ECAM) concederá su Premio del Público.

PREMIOS QUE SUPERAN LOS 30.000 EUROS

Entre los premios, que superan los 30.000 euros desde el Ejecutivo autonómico, Carballo ha destacado la calificación para los premios de Goya y la inclusión del programa Madrid en Corto, que ofrece la distribución nacional e internacional durante un año. Además, Telemadrid otorga un premio de 6.000 euros y 4 menciones de 4.000 euros.

Por su parte, el Gobierno regional concederá el premio del público que incluye el uso de instalaciones para el próximo proyecto ganador, que recibirá la mejor dirección con 10.000 euros en materiales. También se reconocerá la mejor fotografía con 2.000 euros en equipamiento térmico.

"Todo ello convierte a este festival en uno de los más generosos económicamente dentro del programa español del cortometraje. Pero más allá del dinero, lo que se trae aquí es el riesgo, la mirada y la voz propia. Es decir, básicamente, el talento", ha valorado el director.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CORTOMETRAJE MADRILEÑO

Hace tres años, la Comunidad puso en marcha el foro de coproducción internacional, que ya ha generado siete obras de este formato y un largometraje. En esta edición de la Semana del Cortometraje se podrá asistir a la proyección de tres de esas creaciones.

Además, en esta tercera edición, productoras de Francia, Portugal, Bélgica, Suiza, Italia, Chile, Argentina, Colombia y México se reunirán en Madrid para compartir proyectos y establecer siniestras con nuestros creadores.

Este año el galardón honorífico será para Guadalupe Aremsburg, directora del departamento de cortometraje de Movistar Plus. La gala se celebrará el 17 de octubre en la Academia de Cine, con un coloquio sobre sus 30 años de carrera y la proyección de dos cortometrajes seleccionados por la homenajeada.

La promoción de esta edición de la Semana del Cortometraje la abandera un cartel diseñado por el artista Ismaelo, quien se ha centrado en una estética retro "como trampolín hacia el futuro".

Según el presidente del CBA, Juan Miguel Hernández, la celebración de esta iniciativa en su Cine Estudio se trata de "una vuelta a casa" que busca "alcanzar una cierta densidad poética que no tiene el largometraje". Además, ha anunciado que el Círculo de Bellas Artes se ha constituido en productora de cortometrajes para ofrecer la posibilidad a los autores de crear obras "experimentales".