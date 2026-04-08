La Semana Santa y los conciertos de Rosalía impulsan un 20% las reservas de actividades en Madrid, según Civitatis

Palacio Real en Madrid - CIVITATIS

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha registrado un aumento de casi un 20% en las reservas de actividades en las últimas semanas en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos de Civitatis, debido a la Semana Santa y a la semana de conciertos de Rosalía en el Movistar Arena dentro de su gira Lux Tour 2026.

Según datos de la plataforma, las reservas de actividades en Madrid han crecido, concretamente, un 19,08% respecto al mismo periodo del año pasado. Muchos de los asistentes a los conciertos han aprovechado su viaje para descubrir también la ciudad, desde visitar museos y monumentos hasta apuntarse a visitas guiadas o realizar excursiones a destinos cercanos, ha informado en un comunicado.

Entre las experiencias más reservadas en estos días destacan planes que combinan historia, cultura y curiosidades de Madrid. El mejor ejemplo son los 'Free tour' por la capital descubriendo lugares como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor o el Palacio Real.

Entre las actividades más reservadas en estas fechas destacan las visitas guiadas por el Palacio Real, recorriendo estancias como el Salón del Trono o la Real Armería; una excursión a Toledo y Segovia; el Tour Bernabéu, o el 'Free tour' de los fantasmas de Madrid, un recorrido nocturno diferente para descubrir el lado más misterioso de la ciudad, con leyendas e historias poco conocidas del Madrid más oscuro.

El aumento de reservas en estos días refleja también algo que se está viendo cada vez más en el turismo: los grandes eventos culturales y musicales se están convirtiendo "en un motivo claro para viajar". Conciertos como los de Rosalía o Laura Pausini estos días en Madrid, festivales o grandes citas deportivas atraen cada vez a más viajeros que organizan una escapada alrededor de ese momento, ha señalado Civitatis.

"Cada vez vemos más viajeros que organizan su viaje alrededor de un momento cultural concreto, ya sea un concierto, un evento deportivo o incluso el estreno de una serie. El entretenimiento ya no solo inspira el viaje, en muchos casos lo genera directamente", explica el CMO de Civitatis, Ismael García.