Serrano asegura que el 29N se vota "contra el servilismo sindical" y "los sindicatos verticales"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en un mitin en Alcobendas - PP DE MADRID

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que el en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre se vota "contra el servilismo sindical" y "los sindicatos verticales", a pocas horas del comienzo de la huelga general que comenzará a las doce de la noche de este miércoles, 11 de noviembre.

Así, ha criticado que en los últimos ocho años de Gobierno socialista, los sindicatos "han estado durmiendo la siesta" y que esta protesta no busca "defender los derechos de los trabajadores" sino a "un gobierno que va a la deriva", según ha afirmado este martes en un mitin en la localidad de Navalcarnero.

Serrano ha insistido en que "todo" en España "ha empeorado" en las dos legislaturas de Gobierno liderado por Pedro Sánchez "pero" que, es "ahora" cuando los sindicatos "acuden a la llamada de su amo", en referencia al jefe del Ejecutivo.

"Todo es táctica. Cuando fueron a Atocha creíamos que era para ver que había pasado y gestionar pero lo que hicieron fue coger unos audios para culpar a un trabajador. Es miserable", ha manifestado en referencia a los audios del accidente ferroviario de Urda (Toledo) entre el centro de Adif y el maquinista del AVE de Renfe que chocó contra el Iryo que estaba detenido.

Por otro lado, ha arremetido contra los acuerdos parlamentarios del Gobierno, "votar al PSOE es votar a Bildu, a Esquerra (ERC)... son la banda", ha añadido, antes de sostener que Sánchez "está haciendo negocios con dictadores" y que "le da tiempo a dedicarse a la joyería fina".

El secretario general del PP de la región ha vaticinado que los 'populares' ganarán y "recuperará la dignidad y la buena forma de hacer política". " Toda etapa indigna llega a su fin, quedan 19 días para el día histórico en el que la fuerza del PP sea masiva", ha afirmado.

En este sentido, ha reiterado que el PP "estará a la altura" para ganar los comicios y "recuperar sentido de estado y ambición", ha rematado Serrano.