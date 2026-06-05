Serrano cree que al delegado "le gusta mucho reunirse" pero "trabajar le gusta poco" ante visita de León XIV

El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

ALCALÁ DE HENARES, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "le gusta mucho reunirse" pero "trabajar le gusta poco", después de que este pidiera una reunión urgente para coordinar el dispositivo de seguridad de cara a los actos previstos durante la visita del Papa León XIV a la capital.

"Le gusta mucho reunirse, visitar pantanos, visitar embalses... trabajar le gusta poco", ha señalado Serrano en declaraciones a los medios desde Alcalá de Henares, al ser preguntado por si Madrid está preparada para recibir al Pontífice.

El popular ha defendido que, cuando ha habido un gran evento en la región, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, así como los municipios afectados, han estado "siempre a la altura". "Estoy convencido de que una vez más Madrid asombrará al mundo", ha subrayado el secretario general del PP madrileño.

Como ejemplo, ha citado la última cumbre de la OTAN, en la que las instituciones madrileñas trabajaron "con lealtad" no hacia el Gobierno del PSOE, sino "ante el Estado".

En este sentido, Serrano ha pedido al delegado del Gobierno y al Ejecutivo central que no utilicen "ningún tipo de subterfugio" para cuestionar lo que ha definido como "un trabajo excelente" por parte de los sistemas de protección, Interior y emergencias, así como de la Comunidad de Madrid y el resto de municipios que colaboran en el dispositivo.

"Estamos a disposición del Gobierno de España, como lo hemos estado siempre cuando hay un gran evento en la Comunidad de Madrid", ha asegurado, para concluir que el PP es "el primer interesado" en que la visita del Papa "salga todo correctamente".