Serrano cree que "no hay nadie más ultra" que Sánchez y espera verlo "en su casa o en Soto del Real" tras el 29N

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este lunes que "no hay nadie más ultra y más extrema izquierda" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y espera verlo "en su casa o en Soto del Real", donde se ubica una de las cárceles más conocidas apuntando a su "corrupción", tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha expresado el 'número dos' del PP de Madrid tras asistir a un desayuno informativo en la capital de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, donde ha señalado que "está convencido" de que el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, será presidente tras estos comicios.

Ante ello, ha animado a todos los españoles a participar en las elecciones frente a un PSOE que ha "utilizado" el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). "Hago un llamamiento a que todo aquel que quiera, como suele ocurrir en todas las elecciones, ser interventor o apoderado, que se ponga en contacto con las sedes, para que tengamos unas elecciones transparentes y limpias", ha apuntado.

Serrano ha subrayado que "ninguna encuesta" da ganador al PSOE y, en caso de que venciera, tendría que volver a "supeditar los intereses generales a sus apoyos con Bildu, golpistas, independentistas y corruptos".

"De esto ha ido esta legislatura. De una legislatura que nunca debió de comenzar, porque sí, tenemos un gobierno legitimado por el Congreso de los Diputados que perdió, repito, porque se están diciendo que van a volver a ganar las elecciones y que evidentemente al entregarse en cuerpo y alma a quienes no quieren lo mejor para nuestro país, estamos donde estamos", ha trasladado.

Cree que estos comicios son "un referéndum sobre el sanchismo" ya que el Gobierno de la nación "ha abandonado la moderación y el centro político" para tratar de convertirse en "el único referente de la izquierda y de la ultraizquierda". "Todo está supeditado al sectarismo ideológico de este Gobierno", ha apostillado.