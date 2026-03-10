Serrano sobre crispación: "No sé si el odio es de izquierdas o de derechas pero las hostias nos las llevamos los mismos"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, no sabe si "el odio es de izquierdas o de derechas" pero lo que sí tiene claro es que "las hostias" siempre se las llevan "los mismos de siempre".

La contestación de Serrano llega un día después de que un concejal de Vox en Aranjuez haya denunciado ante la Policía Nacional a un edil socialista por "lanzarle al rostro un recipiente con café" durante una comisión.

"No sé si el odio es de izquierdas o de derechas, pero las hostias nos las llevamos los mismos siempre. Por lo tanto, cuando se habla de crispación, lo que hay que ver es quién comienza esta crispación y, desde luego, que el Partido Popular de Madrid lo que no va a hacer nunca es callarse ante cualquier ataque", ha declarado desde el Parque de Pradolongo, en Usera, donde el Grupo Municipal Popular ha iniciado una campaña que recorrerá los 21 distritos de Madrid para dar a conocer los más de cien equipamientos construidos o proyectos en estos dos mandatos de José Luis Martínez-Almeida.

Respaldado por la vicealcaldesa de la capital y vicesecretaria de Sectorial del PP de Madrid, Inma Sanz, por el portavoz del Grupo Municipal, Carlos Izquierdo, y por los concejales-presidentes de los 21 distritos madrileños, Serrano ha señalado a los "otros que están permanentemente agitando el odio porque debe ser que electoralmente les interesa".

Alfonso Serrano ha enviado un mensaje a la izquierda al garantizarle que al PP en ningún momento" les van "a callar o a amedrentar" anticipando que "cada ataque tendrá su correspondiente respuesta". "Muchos se llenan la boca sobre los discursos del odio pero luego las leches siempre van en la misma dirección", ha remachado.

"EL PP TIENE UNA GRAN CANTERA" FRENTE A UN "PSOE DE BANQUILLOS"

Con la crisis interna de Vox como telón de fondo, el secretario general del PP madrileño ha asegurado que está "muy contento" con la formación y con el trabajo que realizan los 21 concejales del distrito porque "el Partido Popular tiene una gran cantera" frente a los "banquillos" del PSOE, "sobre todo banquillo judicial".

Y ya con la vista puesta en la izquierda, el secretario general de los 'populares' madrileños cree que andan "un poco desubicados" en la "búsqueda de nuevos liderazgos, de nuevos proyectos, de si van con papá o con mamá, de si se juntan o de si cómo se llaman".

Refiriéndose a la nueva coalición de izquierdas presentada por Sumar, IU, Comuns y Más Madrid inicialmente, Serrano ha tirado de ironía al asegurar que le recuerda a la película 'La vida de Brian'. "Ahora se van a llamar Frente Popular, no sé si de Judea o no, pero Frente Popular, algo muy nuevo y muy moderno para estos tiempos que corren", ha lanzado.