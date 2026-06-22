Serrano (PP) acusa a la izquierda de "buscar empatar" cuando González Amador "no tiene que ver con la acción de Ayuso"

El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). El encuentro tiene el objetivo de conmemorar los tres años del triunfo electoral municipal y autonómico del Partido Po - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado a la izquierda de "buscar empatar" en asuntos judiciales cuando Alberto González Amador, pareja de la jefa del Ejecutivo autonómico, "no tiene nada que ver con la acción del Gobierno ni de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid".

Desde la Plaza de Olavide, donde el Grupo Municipal Popular ha hecho balance de los tres años de mandato de José Luis Martínez-Almeida, Serrano ha dejado claro que él no conocía "el patrimonio de la pareja de la presidenta Ayuso antes de ser pareja de la presidenta Ayuso".

"Lo que sí sé es que aquí la izquierda lo que busca de alguna manera es empatar. Lo que haya hecho la pareja de la presidenta no tiene nada que ver con la acción del Gobierno ni de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. No hay en ningún caso ninguna decisión tomada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que haya beneficiado directamente a su pareja o a su entorno, sino todo lo contrario", ha subrayado Serrano.

El secretario general de los 'populares' madrileños ha incidido en que "aquí es lo que se está poniendo en jaque son determinados pagos a un grupo sanitario cuando son pagos obligados por contratos antes de que la presidenta de la Comunidad ni siquiera fuera candidata a la Comunidad de Madrid".

"No existe ninguna relación y algunos pretenden equiparar eso, que no existe ninguna relación con lo público, con el caso en el que nos encontramos, en el que tenemos a la mujer de un presidente del Gobierno que se ha beneficiado de su condición de mujer del presidente para fraguarse un futuro profesional. O el hermano del presidente del Gobierno, que consigue una plaza precisamente por ser hermano del secretario general del PSOE", ha lanzado.

Tampoco se ha olvidado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "con su influencia en Venezuela, su papel en el rescate de Plus-Ultra y lo que haya hecho siendo sólo posible porque tenía a Pedro Sánchez en Moncloa".

También ha planteado una reflexión en torno a las contrataciones con un determinado grupo sanitario porque "cuando uno ve los números resulta que ha habido más contratos en los últimos cinco años con el Grupo Quirón por parte de organismos y ministerios del Gobierno de España que por parte de la Comunidad de Madrid".