Serrano (PP) acusa a Mónica García y Óscar López de dar "patadas en la espinilla a los madrileños" como ministros

Archivo - El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

GETAFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado a la candidata de Más Madrid a la Asamblea, Mónica García, y al precandidato socialista, Óscar López, de haber dado "patadas en la espinilla a los madrileños" durante su etapa al frente del Ministerio de Sanidad y el de Transformación Digital y de la Función Pública, respectivamente.

Serrano ha subrayado que la estrategia del PSOE de mandar ministros a las elecciones autonómicas en Madrid se multiplicará con la candidatura de García por parte de Más Madrid. "Nos van a mandar a dos (ministros)", ha manifestado el secretario general de los 'populares' madrileños desde Getafe.

Además, ha aprovechado para remarcar que Mónica García es la ministra de Sanidad con "la mayor huelga de la historia de la sanidad española" a sus espaldas, si bien ha asegurado que la están "esperando" en la Asamblea de Madrid, donde le están "guardando su sitio en la oposición".

Más allá de los candidatos del resto de partidos, Serrano ha aprovechado para defender que el PP se fija "en lo que tiene al lado", que es "una mayoría de ciudadanos" que quiere seguir con un modelo "de libertad, de prosperidad, de oportunidades, de bajada de impuestos, de apoyo a la familia, de apoyo a los emprendedores, a los autónomos, de mejora de nuestra sanidad, de nuestra educación, de venta a nuevos centros de salud".

Finalmente, ha reivindicado que la Sanidad madrileña pasa por construir nuevos hospitales públicos frente a quienes acusan al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "cargarse la sanidad". "A eso nos dedicamos nosotros", ha remachado Serrano, que asegura que no va a perder "ni un segundo" en las "guerras" de otros partidos.

CANDIDATOS A ALCALDÍAS

Por otro lado, consultado sobre la fecha en que se darán a conocer los nombres de más candidatos a Alcaldías en la Comunidad de Madrid tras los 29 anunciados esta semana, Serrano ha apuntado a otoño como fecha en la que "ir consolidando" los aspirantes en los municipios en que el PP está en la oposición.

Mientras, los 112 alcaldes del PP que gobiernan en municipios madrileños "tienen todavía un año por delante para seguir trabajando, seguir cumpliendo sus compromisos y para seguir cumpliendo con el programa con el que se presentaron a las elecciones".

"Plena confianza en todos los alcaldes y alcaldesas del Partido popular, especialmente los grandes, como pueden ser Móstoles", ha manifestado Serrano, que asegura que el anuncio de estos candidatos no es algo que "ocupe ni preocupe" a los 'populares' ahora mismo.

El secretario general del PP madrileño se ha manifestado en estos términos desde la plaza de la Constitución de Getafe acompañado precisamente del que será su candidato a la Alcaldía, José Antonio Mesa, a quien ha catalogado no como aspirante, sino como "el futuro alcalde" de la ciudad.