Serrano (PP), en contra del "terrorismo callejero de la peor calaña patrocinado" por el PSOE, Sánchez y el delegado

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, interviene durante una reunión del Comité de Dirección del PP, a 13 de noviembre de 2023, en Madrid (España).

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha sostenido que quienes han parado La Vuelta Ciclista con protestas propalestina son "terrorismo callejero de la peor calaña" patrocinado por el PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "haciendo de mamporrero".

"3.000 kale borroka que han expulsado hoy a las familias del centro de Madrid no son el pueblo de Madrid", ha sostenido el 'número dos' del PP madrileño, quien ha remarcado que "el pueblo de Madrid no olvidará tanto daño".

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final en el marco de las protestas propalestinas, lo que ha obligado a suspender el evento deportivo. Agentes antidisturbios de Madrid han realizado, además, cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta.