Serrano (PP) critica que se quiera comparar el conflicto en Gaza con Ucrania y defiende aulas como "espacios neutros"

El senador del Partido Popular, Alfonso Serrano, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

Censura que PSOE llame "socios de Gobierno" a los que promueven la "violencia callejera"

LEGANÉS, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este viernes que se quiera comparar el conflicto en Gaza con la invasión rusa en Ucrania y ha defendido que las aulas deben ser "espacios neutros".

"Si equiparamos Rusia con Israel, entonces ¿Ucrania es Hamás?", se ha preguntado el 'número dos' del PP de Madrid, quien ha criticado que se compare a un Gobierno democrático socio de la UE como Ucrania con "un país que está en manos de una organización terrorista", haciendo alusión a Palestina, tal y como ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde Leganés.

Considera que es necesario dejar la política "fuera de las aulas" y, aunque le parece "muy bien" que haya asociaciones de padres que tengan interés "fomentar determinados contenidos" políticos, le ha pedido que lo limiten "a su casa".

Por otro lado, se ha vuelto a referir a las protestas propalestinas en la región durante La Vuelta Ciclista y ha defendido que toda aquella persona que defienda "de manera legítima y pacífica" cualquier causa tendrá su respeto, si bien critica a los que utilizan "métodos violentos".

"Cualquier otra persona que lo haga con métodos violentos, que trate de desacabar la convivencia, que trate de poner en riesgo a deportistas que nada tienen que ver con un conflicto bélico o político, poniendo en riesgo su integridad física, que utilicen técnicas de violencia callejera, rompiendo mobiliario, tirando chincheras, rompiendo cristales... Para mí, esa gente, y para la mayoría de ciudadanos de Madrid, son gentuza", ha incidido Serrano.

También se ha referido a los supuestos vínculos de estos manifestantes al asegurar que lo que ocurrió en las calles de Madrid fue "violencia callejero" o "kale borroka". "Yo entiendo que ese término le molesta al PSOE y al delegado del gobierno (Francisco Martín) porque a esa violencia callejera ellos lo llaman socios del gobierno", ha censurado.

Pide el secretario 'popular' no olvidar que esa "que violenta la convivencia" en la región tienen como mentores "a Bildu, a los herederos de ETA, que son de los que depende el Gobierno de Sánchez".