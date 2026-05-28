Serrano (PP) dice que PSOE ha convertido Ferraz en un "after judicial" y recalca el vínculo de Zapatero con el partido

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que el PP ha convertido la sede nacional de la formación en la madrileña sede de Ferraz en una "discoteca non-stop", un "after judicial", y ha recalcado el vínculo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el partido.

"Hay quien pretende hacernos creer que, ojo, una sede o una oficina pagada por el Partido Socialista, en la misma calle que la sede del PSOE en Ferraz, con los ordenadores conectados a los ordenadores de la sede del PSOE en Ferraz. Una oficina para un expresidente del PSOE, que la utiliza para sus negocios privados también con miembros del PSOE. Pero eso nada tiene que ver con el Partido Socialista", ha ironizado Serrano en su intervención durante un mitin en Leganés junto a su alcalde, Miguel Ángel Recuenco, y el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Ante ello, Serrano ha afirmado que hay un "responsable" ante el procesamiento de José Luis Rodríguez Zapatero en 'Plus Ultra' o la del exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez por una presunta trama para "desestabilizar procesos judiciales" contra el partido; que es el presidente del GObierno, Pedro Sánchez. "Ha permitido alentar todo esto, cuando no conocerlo", ha lanzado Serrano.

Frente a ello, ha situado a un PP de Madrid consciente de que en un año hay unas elecciones y que sabe que tiene que estar "preparado" como también para cuando "pase lo que pueda pasar" y haya que "dar el 200%" junto al partido nacional para "llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa". "Eso sí es prioridad nacional", ha apostillado.

EL VALOR DE LOS ALCALDES

En esta intervención, también ha celebrado el papel de los alcaldes del PP de Madrid, que augura que superarán los 113 actuales tras el 23 de mayo de 2027, por trabajar, siendo "ambiciosos" y moviéndose "por sus vecinos".

"Y cuando hay alguien que lo que busca es frenar el cambio, es frenar el cambio. Frenar la transformación, frenar los avances, las acciones, las políticas, pues todo toca tomar decisiones", ha planteado en referencia a la segunda cuestión de confianza a la que se presentará Recuenco para conseguir que se aprueben los Presupuestos, como hiciera el año pasado.

Serrano se ha mostrado "convencido" de que ganará esta cuestión de confianza ante el "inmovilismo de algunos" y pueda en el año que queda para los comicios locales "consolidar los grandes cambios, esas grandes políticas que tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad se han hecho al respecto".

"Miguel Ángel, igual que el resto de alcaldes, es el ejemplo de lo que hacemos en el Partido Popular. Alcaldes que ambicionan y quieren lo mejor para su municipio", ha loado el 'número 2' del PP de Madrid.

En frente de este PP, en Leganés considera que está "la nada", mientras que en el nivel regional lo que hay es una "izquierda totalmente desnortada" que a lo que está es a ver "quién dice la barbaridad más grande contra el PP o contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para conseguir un titular".

"Hemos visto como cada vez que hay unas elecciones autonómicas, el Gobierno manda un ministro. Bueno, pues en Madrid nos han mandado a dos. Tenemos a Médico y Madre, la peor ministra de Sanidad que han tenido en nuestro país, y a Óscar Paradores, que era este que presidía Paradores mientras Ábalos montaba juergas, que fue recompensado luego con jefe de gabinete y ahora ministro", ha rematado Alfonso Serrano.