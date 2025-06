PP de Madrid tilda a Mónica García de "hipócrita y miserable" y recuerda que lleva años llamando "asesina" a Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante la inauguración de la nueva sede del Partido Popular de Pozuelo de Alarcón - Ricardo Rubio - Europa Press

Consejeros del Gobierno madrileño aplauden la actitud de Ayuso frente a un ministra que acude a ella como "un corderito"

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha calificado este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "hipócrita y miserable", tras el rifirrafe que ha mantenido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la llegada a la Conferencia de Presidentes de Barcelona y le ha recordado que lleva años llamándola "asesina" por las residencias en pandemia.

"El partido Más Madrid lleva cinco años utilizando cualquier tipo de eufemismo para llamar asesino al Gobierno y a la presidenta Isabel de Ayuso. Llámenlo como quieran, pero la realidad es que nos llevan tratando de asesinos, el PSOE y Más Madrid, desde el comienzo de la pandemia. Y ha ido la señora Mónica García a manifestaciones con bustos de la presidenta en las que se gritaban 'asesina'", ha justificado el 'número dos' de PP de Madrid en declaraciones a los periodistas desde San Sebastián de los Reyes.

Además, ha recordado que ayer una diputada de su partido afirmó en la Asamblea que el Gobierno de Ayuso estaba firmando "sentencias de muerte". "La presidenta ha demostrado que es una señora. Le ha dado la mano a una persona cuyo partido le estaba llamando asesina hasta ayer mismo. Así que, que se haga menos la ofendida", le ha espetado.

Serrano ha subrayado que la presidenta madrileña "va de cara" y ha indicado que llega un momento que ante este Gobierno "corrupto e infame" hay que "decir basta". "La presidenta ya dijo que le parecía absurdo tener que ponerse un pinganillo cuando todos hablamos español. No deja de ser una nueva cesión de Sánchez a los secesionistas", ha censurado, a la vez que ha pedido "no caer en las trampas de un Gobierno que lo que pretende es fomentar la idea de bilateralidad y la división".

"Yo les invito a que un día vean un pleno del Senado, donde también hay pinganillos. Cuando habla alguien en Euskera miren cuantos de los senadores lo llevan puesto, y ya les digo yo que no todo el mundo sabe euskera en el Senado", ha trasladado.

En este contexto, ha subrayado que "miles de personas van a salir a la calle este domingo a las 11 en Plaza de España porque ya está bien" "Estamos viendo un PSOE en descomposición y un Gobierno agonizando y pretenden llevarnos a todo el país a esa agonía. No vale lamentarse y quedarse en casa, hay que alzar la voz", ha aseverado.

Fuentes del entorno de la presidenta han recordado que Mónica García, en respuesta al exconsejero de Sanidad en la Comunidad durante la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, señaló que "no es lo mismo que te dé una oportunidad de que te den un tratamiento que te sentencien a una muerta indigna", mientras que en rueda de prensa aseguró que "los protocolos de la vergüenza condenaron a 7.291 personas mayores a una muerte indigna".

En esta misma línea, a través de redes sociales dijo que "insultó a las familias de las 7291 personas que dejaron morir de forma indigna en las residencias de Madrid", mientras que se refieren también a la intervención ayer a la parlamentaria de Más Madrid Diana Paredes que cargó contra "el plan macabro que condenaría a morir a 7291 personas mayores".

"Ustedes no solo firmaron los protocolos de la vergüenza. Ustedes firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en las residencias", le espetó a la bancada 'popular'.

UNA MINISTRA QUE "LLEGA COMO UN CORDERITO", SEGÚN EL GOBIERNO MADRILEÑO

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha trasladado que la ministra de Sanidad "se retrata" con el incidente que este viernes ha protagonizado con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y muestra su "hipocresía".

"No puede ser que llegue la ministra como una corderito intentando darle un beso --a la presidenta regional-- cuando prácticamente todos los días su grupo político la acusa de asesina a ella y al Gobierno regional", ha dicho.

"La propia ministra, en este caso, y su grupo político, se retratan y hacen ver a todos los madrileños y a todos los españoles su hipocresía", ha señalado Rodrigo, quien ha apuntado que si la intención de Mónica García era dar dos besos a la presidenta regional, "desde luego no se los merece".

"El hecho de que la presidenta no le dé dos besos y le recrimine todo lo que está haciendo su partido político frente al Gobierno regional, me parece perfecto y desde luego me parece muy coherente por parte de la presidenta de todos los madrileño", ha expresado.

En la misma línea, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha aplaudido el gesto de la presidenta regional de "no poner la cara y dar dos besos como si no pasara nada" y ha insistido que la ministra lleva "cinco años, siendo prudentes, atacando al Gobierno de la Comunidad de Madrid y en concreto a la presidenta con la gestión de la pandemia" y acusándola de "asesina".

Dávila ha agregado desde Getafe que la actitud de García es "infame" porque lleva desde 2020 "sobrepasando todos los límites y tildando al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la presidenta de asesina".

Además, ha aprovechado para reiterar los argumentos esgrimidos durante la última semana para justificar la actuación del Gobierno regional en las residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19, después de que se conociera la citación como investigados a varios ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid en dos causas en las que se investigan los protocolos de no derivación de residentes a hospitales.

"En 62 ocasiones se han archivado las cuestiones que se han llevado a los tribunales por lo que se hizo durante la pandemia y 10 sociedades científicas avalaron el trabajo que se hizo en la Comunidad de Madrid, donde se peleó por cada vida, donde los profesionales se dejaron el alma por cada persona", ha insistido.