La Sierra Norte de Madrid confía en que el eclipse la impulse como destino turístico y se marca un "lleno total"

1109394.1.260.149.20260807095802 Archivo - Eclipse solar 2026 - PITRIS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El turismo rural de la Sierra Norte de Madrid afronta el eclipse solar total del próximo 12 de agosto con una ocupación de "lleno total" y la previsión de que este fenómeno astronómico contribuya a reforzar la imagen de la comarca como destino turístico.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Turismo de la Sierra Norte de Madrid (ATUSIMA), Gustavo Nash, ha destacado que la principal repercusión del eclipse será promocional más que económica, ya que agosto es un mes en el que la ocupación suele ser elevada.

"Lo más importante es el nombre, que la Sierra Norte la gente comience a recordarla, volver a recordarla. Desde el punto de vista económico no es tan importante como sería en otra época del año", ha explicado Nash, quien ha añadido que esa visibilidad "va a ayudar a que el resto del año tengamos también visitas".

Asimismo, ha subrayado el atractivo que supone la cercanía de la comarca con la capital. "Muchos turistas internacionales van a elegir esta zona por la cercanía a la ciudad de Madrid", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que también atraerá a numerosos madrileños que se desplazarán para contemplar el eclipse.

En este sentido, ha indicado que el interés por el fenómeno se ha traducido en reservas con mucha más antelación de lo habitual. "El impacto ha sido justamente por la anticipación en las reservas. Eso no es normal, siempre son reservas de último momento", ha señalado Nash, quien ha precisado que, aunque algunos empresarios han incrementado los precios por la mayor demanda, "no se ha subido desmedidamente".

Por último, el presidente de ATUSIMA ha explicado que las administraciones están preparando espacios específicos para la observación del eclipse con el objetivo de evitar aglomeraciones y proteger el entorno.

"Lo ideal es que averigüen cuáles son las zonas habilitadas para poder verlo" y que "se organicen con bastante tiempo", ha recomendado Nash ante la elevada afluencia de visitantes prevista.