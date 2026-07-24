La Sierra Oeste mira al viento al caer la noche con el incendio en su punto "álgido" y todavía lejos de ser controlado

Carretera cortada, a 2 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sierra Oeste de Madrid mira al viento al caer la noche con la retirada de medios aéreos por la falta de visibilidad, varios frentes fuera de capacidad de extinción y el operativo pendiente de que se abra una "ventana de oportunidad" para frenar el avance de las llamas.

El fuego ha alcanzado durante la tarde su "momento álgido", con la cabeza sin posibilidad de ser atacada directamente y avanzando hacia el norte. La prioridad de los servicios de emergencia es proteger El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, después de las últimas evacuaciones ordenadas en Zarzalejo y Navalagamella.

Hay unas 45.000 personas afectadas, de las que más de 25.000 han sido evacuadas y más de 20.000 permanecen confinadas. Hasta el momento no se han comunicado daños personales.

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que la superficie quemada podría rondar ya las 12.000 hectáreas, prácticamente el doble de las 6.000 estimadas al mediodía, si bien todavía no existe un dato cerrado que permita confirmar el balance.

LA NOCHE COMO "VENTANA DE OPORTUNIDAD"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha explicado tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que la cabeza del incendio se encontraba "fuera de capacidad de extinción" debido a su intensidad y a las fuertes rachas registradas durante la jornada.

Desde las 12 horas se han alcanzado vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, que han impulsado el fuego y provocado que las pavesas recorran kilómetros, superando las líneas de contención preparadas por los equipos.

Los trabajos se han concentrado durante la tarde en defender los núcleos urbanos y consolidar el flanco derecho, el que más preocupa ante el cambio de viento previsto para este sábado.

El operativo confía en que las rachas pierdan fuerza durante la noche y permitan atacar los distintos frentes, intentar anclar la cabeza y frenar el avance hacia el norte. "Vamos a tener la esperanza de que la noche nos dé esa ventana de oportunidad para intentar anclar la cabeza", ha señalado Novillo.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reconocido, no obstante, que el incendio se encuentra todavía "desafortunadamente lejos" de poder ser controlado y perimetrado. Ayuso ha advertido además de que, tras una posible tregua de una o dos horas, el viento podría volver a intensificarse este sábado.

EL OBJETIVO, PROTEGER EL ESCORIAL

La evolución del incendio ha obligado durante las últimas horas a evacuar Zarzalejo y Navalagamella, localidad esta última cuyos vecinos habían recibido previamente la orden de permanecer confinados.

Martín ha señalado que el fuego avanza desde las zonas de Zarzalejo y Robledo de Chavela hacia El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, cuya protección se ha convertido en el principal objetivo del dispositivo. "Ahora la gran misión, el gran objetivo, es proteger El Escorial y proteger San Lorenzo de El Escorial. El fuego se dirige hacia allí y vamos a establecer las líneas de defensa", ha manifestado.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en la creación de estas defensas, mientras la Policía Nacional se ha desplegado preventivamente en ambos municipios para colaborar con el resto de los cuerpos ante un posible confinamiento.

El delegado del Gobierno ha pedido a la población que permanezca atenta a las comunicaciones oficiales y que cumpla las instrucciones de evacuación o confinamiento. "Esto, desafortunadamente, todavía no termina aquí", ha advertido.

TRES INCENDIOS CONVERTIDOS EN UN ÚNICO FRENTE

La jornada comenzó con tres incendios activos en la Comunidad de Madrid: dos que avanzaban por Villa del Prado, uno de ellos procedente del fuego originado en Almorox, en Toledo, y otro declarado en San Martín de Valdeiglesias después de que un vehículo ardiera en la M-501 y las llamas alcanzaran el monte.

A primera hora de este viernes permanecían sin controlar ni perimetrar, con más de 10.000 personas evacuadas. La evolución de la emergencia llevó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a declarar la emergencia de interés nacional.

Durante la noche confluyeron los dos fuegos de Villa del Prado y, a lo largo de la mañana, los tres incendios terminaron unidos en un único gran frente.

El avance de las llamas obligó sucesivamente a adoptar medidas en Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella y Zarzalejo.

Durante la tarde se ordenó evacuar Fresnedillas de la Oliva en dirección a Valdemorillo y Robledo de Chavela hacia El Escorial. Posteriormente se amplió la evacuación a Zarzalejo y Navalagamella.

SIN DAÑOS PERSONALES

Pese a la magnitud del incendio, la rapidez de su propagación y las decenas de miles de personas afectadas, las autoridades no han comunicado por el momento daños personales.

Tanto la Comunidad de Madrid como la Delegación del Gobierno han situado como primer objetivo salvar vidas, garantizar las evacuaciones y defender los núcleos urbanos, antes de poder concentrar los recursos en el control definitivo del incendio.

Los bomberos permanecen centrados en evitar reproducciones, proteger los municipios y atender los frentes más peligrosos, por lo que muchas de las personas evacuadas todavía desconocen el estado en el que se encuentran sus casas.

EN SITUACIÓN "CRÍTICA" LAS ANTENAS DE LA NASA

Otro de los puntos de especial preocupación es el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo de Chavela, cuyas antenas forman parte de la red utilizada por la NASA para comunicarse con misiones interplanetarias.

Martín ha asegurado que los efectivos están haciendo "lo imposible" para proteger esta instalación, que se encuentra en una situación "crítica" por la proximidad de las llamas.

El complejo pertenece al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y forma parte de la Red del Espacio Profundo junto con las estaciones de Goldstone, en California, y Canberra, en Australia.

CARRETERAS CORTADAS Y 13 PUNTOS DE ACOGIDA

La emergencia mantiene cortados ocho tramos de carreteras autonómicas en los entornos de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Aldea del Fresno y Chapinería.

Las restricciones afectan a la M-507, la M-540, dos tramos de la M-501, la M-541, la M-510, M-505 y la M-512. La Comunidad mantiene desplegado un dispositivo específico para garantizar la seguridad de la red viaria y ha pedido evitar los desplazamientos por las zonas afectadas.

La Comunidad de Madrid mantiene activos 13 puntos de acogida en los que ya se atiende a un total de 1.800 personas desplazadas como consecuencia del gran incendio que asola la Sierra Oeste. El punto de acogida con mayor número de personas atendidas es el de Villaviciosa de Odón, con 215 desplazados. Por su parte, los centros habilitados en Getafe, Móstoles, Villamanta, Alcalá de Henares y Alcobendas acogen a 200 personas cada uno.

AYUDAS PARA LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

Ayuso ha anunciado un contrato de emergencia dotado con un millón de euros para atender a las explotaciones ganaderas afectadas por el incendio.

El dinero se destinará, entre otras necesidades, a garantizar la alimentación de los animales y prestar asistencia veterinaria. La Comunidad también prepara una línea específica para ayudar a los ayuntamientos en la recuperación de los municipios cuando pueda conocerse el alcance completo de los daños.

La presidenta ha agradecido los recursos aportados por otras comunidades autónomas, así como el trabajo de la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Protección Civil, los bomberos y el resto de los profesionales desplegados.