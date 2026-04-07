Siete heridos, dos de gravedad, en un accidente de coche de caballos de la feria de abril en Miraflores de la Sierra

Helicóptero del Summa 112 evacúa a un herido en Miraflores de la Sierra - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Summa 112 ha atendido a siete personas que han resultado heridas mientras iban a bordo de un coche de caballos en una finca de Miraflores de la Sierra en el marco de la feria de abril que se celebra en la localidad madrileña.

Los hechos se han producido sobre las 12.25 horas de este martes, y hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos sanitarios que han atendido a dos heridos graves, uno potencialmente grave y cuatro con heridas leves.

En concreto, se trata de dos hombres de 57 y 61 años que han tenido que ser trasladados con politraumatismos al Hospital de La Paz y el Doce de Octubre en sendos helicópteros, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Junto a ellos, los sanitarios del Summa 112 han atendido a una mujer de 71 años en estado moderado y que ha sido trasladada al Ramón y Cajal; así como otras cuatro mujeres en estado leve que han sido derivadas a otros hospitales de la región.

En el suceso han intervenido profesionales de la Cruz Roja. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso, mientras que la Policía Local de Miraflores de la Sierra ha colaborado en la atención del incidente.