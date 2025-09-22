Siete intoxicados por humo tras el incendio de una vivienda en Puente de Vallecas

Archivo - Nuevas ambulancias del Samur - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete vecinos han resultado intoxicados heridos leves por el humo de un incendio en un primer piso de una vivienda ubicada en la calle Pingarrón, en el distrito de Puente de Vallecas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. A su llegada, varios vecinos han pedido auxilio desde sus ventanas, de los cuales siete han sido atendidos por Samur-Protección Civil y tres de ellos trasladados al hospital.

El incendio rompió por la fachada, lo que generó mucho humo en el hueco de escalera y en toda la calle.

La Policía Municipal de Madrid mantiene acordonada la zona mientras tiene lugar la extinción.