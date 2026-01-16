Siete proyectos de la Comunidad, beneficiados con casi 8 millones para inversión en almacenamiento energético

Archivo - Placas solares. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete proyectos de la Comunidad de Madrid han resultado beneficiados con casi 8 millones de euros para inversión en almacenamiento energético, ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha dado a conocer el resultado definitivo de la convocatoria de ayudas a proyectos de inversión en almacenamiento, con 126 proyectos seleccionados a los que se asignarán un total de 818,3 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2021-2027).

El éxito de la convocatoria, con 1.750 solicitudes recibidas, ha obligado a incrementar finalmente en casi un 17% la dotación de 700 millones prevista inicialmente.

Entre los beneficiarios, siete proyectos están radicados en la Comunidad de Madrid, concretamente en los municipios de Torrejón de Velasco, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Móstoles (2), Paracuellos de Jarama y Alcalá de Henares.

Entre todos ellos suman una potencia conjunta de 49,50 MW y una capacidad de almacenamiento de 117,75 MWh. El monto total de las subvenciones a nivel regional es de 7,99 millones de euros.

TIPOS DE AYUDAS

Respecto a la naturaleza de las ayudas, destacan, sobre todo, los proyectos de almacenamiento hibridado, con 69 expedientes, seguido por las baterías standalone (39) y, en menor medida, el almacenamiento térmico (15) y los bombeos (3). En total, sumarán 2,2 GW de potencia adicional y 9,4 GWh de capacidad de almacenamiento.

Las tecnologías renovables que participan en los proyectos de almacenamiento hibridado son, predominantemente, la solar fotovoltaica (38) y eólica (18). Hay también nueve iniciativas con hibridación termoeléctrica y las cuatro restantes combinan el almacenamiento con generación fotovoltaica y eólica a la vez.

Una vez operativas, las nuevas instalaciones contribuirán a proporcionar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables, acelerando la descarbonización por la vía de asegurar el suministro de energía más barata y sin emisiones.

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones será de 36 meses desde la concesión definitiva de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029.

Esta línea de incentivos (PINALM) se financia con fondos europeos del programa FEDER 2021-2027 gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al MITECO.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El objetivo de los fondos europeos FEDER es fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea reduciendo las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones.

La manera de corregir esos desequilibrios es mediante la financiación de inversiones estructurales en los territorios menos favorecidos, promoviendo un desarrollo sostenible y afrontando los retos medioambientales.

Por esta razón las ayudas para proyectos de almacenamiento energético partían de un presupuesto asignado por comunidades autónomas, con mayor dotación a aquellas consideradas menos desarrolladas o en transición.

La selección definitiva de los proyectos beneficiarios se ha realizado según el presupuesto asignado a cada CCAA, separando los proyectos elegibles por tipo de almacenamiento y ordenando por puntuación, en una primera ronda, hasta agotar el presupuesto.

Allí donde han quedado excedentes, la cantidad se ha repartido en segunda ronda entre el resto de los proyectos de la comunidad autónoma, ordenados por la puntuación obtenida inicialmente.

En tercera ronda los expedientes han competido por el presupuesto excedentario en cada zona de transición. Como resultado de esta mecánica, y una vez examinadas todas las alegaciones, Andalucía acogerá 31 proyectos, la Comunitat Valenciana 15 y Galicia 11, entre las más destacadas.

Les siguen Castilla-León (10) y Cataluña y Canarias, ambas con 9. Extremadura y Castilla-La Mancha desarrollarán 8 cada una, y 7 Aragón y Comunidad de Madrid, respectivamente. El resto se reparte entre Cantabria, Asturias, Murcia, País Vasco y Baleares.

Para facilitar la puesta en marcha de los proyectos los beneficiarios podrán solicitar al IDAE anticipos de hasta el 100% del importe de la ayuda concedida, de acuerdo con las condiciones reflejadas en las bases de la convocatoria.

MAYOR PENETRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Este impulso al desarrollo del almacenamiento energético contribuirá a asegurar la transformación del sistema energético para que sea más flexible, robusto y resiliente.

Con el refuerzo de esta tecnología se logrará también una mayor penetración de las fuentes de energías renovables en el sistema eléctrico español, ya que el almacenamiento actúa como un elemento habilitador y de gestión de las mismas.

Asimismo, se espera que el incremento de este tipo de instalaciones y la mejora de la disponibilidad de las fuentes renovables redunden en menores costes de la energía.

Las ayudas reducirán al mismo tiempo la dependencia de España de los combustibles fósiles, al incrementar la participación renovable en el mix eléctrico, haciendo frente a la crisis climática, en línea con lo establecido tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como por el Plan REPower EU.

730 MILLONES DEL PRTR PARA ALMACENAMIENTO

Estas ayudas FEDER al almacenamiento energético se suman a anteriores programas de apoyo específicos ejecutados por el MITECO y el IDAE con cargo a los fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Líneas de subvenciones a instalaciones innovadoras de almacenamiento hibridado, standalone, térmico y de bombeos reversibles, así como a proyectos de I+D y en islas, entre otras, que han sumado incentivos por valor de 730 millones.

Además de facilitar la descarbonización del sistema eléctrico español, el apoyo a estos sistemas de almacenamiento fortalecerá el desarrollo de un tejido industrial europeo capaz de suministrar equipos, fabricar o ensamblar componentes y mantener proyectos de almacenamiento con las distintas tecnologías existentes (baterías, sistemas de bombeo y almacenamiento térmico).

Seguirá así los pasos del sector eólico y fotovoltaico, en los que España es ya autosuficiente en capacidad tecnológica y productiva. Pueden consultar el detalle de las ayudas en este enlace