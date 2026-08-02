Siloé, Soleá Morente, Malú o Raya Real pondrán música a la Comunidad de Madrid en agosto

Archivo - La banda Siloé durante su concierto en el Wizink Center, a 22 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siloé, Solea Morente, Malú o Raya Real son algunos de los artistas que pondrán música a la Comunidad de Madrid en agosto, que llega con fiestas patronales y populares a distintos municipios de la región, además de la capital, donde se desarrollarán las tradicionales fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma 2026.

Aunque el mes de agosto da un respiro a la programación de conciertos, cerrará en Madrid ciudad con The Weeknd. El cantante y compositor canadiense celebrará los días 28, 29 y 30 su gira 'After Hours Til Dawn' en el Riyadh Air Metropolitano. El autor de éxitos de la talla de 'Blinding Lights', 'Starboy' o 'Save Your Tears' cerrará su gira europea en la ciudad con tres conciertos.

Antes de esto, la capital celebrará las fiestas en honor a San Cayetano (del 4 al 7 de agosto), San Lorenzo (del 8 al 11 de agosto) y la Virgen de La Paloma (del 13 al 16 de agosto), en las que destacarán las actuaciones de Soleá Morente o los grupos Miss Caffeina y Celtas Cortos.

Soleá Morente actuará el 6 de agosto en el barrio de Embajadores, donde creció junto a su familia, en el escenario que se pondrá en marcha en la plaza del General Vara del Rey, que también contará con la actuación dos días antes de Raya Real, uno de los grupos flamencos más populares de sevillanas y rumbas.

Asimismo, en la plaza de las Vistillas se celebrará también un concierto en recuerdo a la década de los 80, en los que destacan las actuaciones de Modestia Aparte, The Refrescos y Fernandisco. En este escenario actuarán además Miss Caffeina (domingo 16) o Celtas Cortos (jueves 13), junto a diversas propuestas castizas.

Siloé será el artista estrella de las fiestas de San Sebastián de los Reyes en las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, uniéndose a otros como Malú o Cali y el Dandee y las orquestas Panorama, París de Noia y La Misión, y actuará el domingo 30 de forma gratuita.

Será en el auditorio municipal donde Siloé presentará su quinto álbum 'Terrorismo Emocional' además de recordar algunos de sus grandes éxitos como 'Todos los besos', 'Que merezca la pena' o 'Esa estrella'.

En San Lorenzo de El Escorial, la música será una de las protagonistas de las fiestas patronales 2026, que tendrán lugar del sábado 8 al sábado 15 de agosto, con actuaciones en la Lonja del Real Monasterio, la Plaza de la Constitución y el recinto de El Parque.

Entre los conciertos y actuaciones en La Lonja destacan Pignoise, que actuará el miércoles 12; Rosario, el jueves 13, y Serko, el viernes 14. La programación de la Lonja incluirá también el tributo "La otra oreja", el lunes 10; un tributo a Michael Jackson, el martes 11 y una gran fiesta pop para cerrar las fiestas el 15 de agosto.

También habrá conciertos destacados en las fiestas patronales de Pinto en honor a la Virgen de la Asunción, del 8 al 15 de agosto. El 11 de agosto será el momento de uno de los grupos más emblemáticos del rock español: Seguridad Social, al que seguirá un día más tarde Funambulista. La noche del 13 de agosto estará protagonizada por El Arrebato, y el 14 le tocará al grupo madrileño Sidecars.

A LA VUELTA DEL VERANO

A la vuelta de las vacaciones de verano, y en cuatro fechas --11, 12, 14 y 15 de septiembre-- le tocará el turno a Aitana como parte de su nueva gira Cuarto Azul World Tour en el Movistar Arena, tras presentar en este espacio el disco en una 'listening party'. Lo hará tras inaugurar su gira el pasado 9 de mayo en el Estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar, en Almería.

Posteriormente será el turno de la cantante colombiana Shakira con doce conciertos, una residencia que llevará a cabo en Madrid en el espacio Iberdrola Music. Dentro del recinto se ubicará lo que los organizadores han denominado el "Estadio Shakira", que acogerá a 50.000 personas cada día.

En cada concierto, la artista será protagonista de una experiencia, 'Es Latina', que durará doce horas: desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo. Será los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.