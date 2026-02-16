Sindicato médico madrileño cifra en un 65-75% el seguimiento de la huelga y la Comunidad apunta a un 10-15%

Decenas de médicos y personal sanitario durante una concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico madrileño Amyts, convocante en la Comunidad de la huelga para reclamar un Estatuto Marco propio para la profesión, ha cifrado en un 65-75% el seguimiento en la región en la primera jornada de paros, mientras que la Consejería de Sanidad ha apuntado a un 10-15% de seguimiento en el turno de mañana.

Se trata de la primera de las cinco jornadas de huelga estatal convocadas esta semana para mostrar su rechazo al acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco alcanzado el pasado 26 de enero entre Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)

La convocatoria de huelga comienza este lunes y se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde el sindicato Amyts han censurado unos servicios mínimos implantados por la Consejería de Sanidad que ha calificado de "abusivos".

Desde el departamento que dirige Fátima Matute han apuntado a Europa Press que el seguimiento en el turno de mañana está alrededor del 10-15%.