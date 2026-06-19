Sindicatos censuran que las oposiciones a maestros se realicen en centros educativos "castigados por el calor"

Archivo - Opositores llegan para examinarse al IES Pablo Neruda, a 17 de junio de 2023, en Leganés, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos madrileños han censurado que las oposiciones a maestros de la educación pública, que comienzan este sábado con un total de 20.189 aspirantes, se realicen en centros educativos "castigados por el calor".

En concreto, CC.OO ha alertado de que el proceso "vuelve a desarrollarse en condiciones alarmantes", ya que miles de aspirantes deberán afrontar una jornada de examen que comenzará alrededor de las 9 horas de la mañana y que, en muchos casos, se prolongará más allá de las 15 horas, "encadenando tres pruebas consecutivas con escasos periodos de descanso".

"La situación resulta especialmente preocupante en un contexto marcado por las altas temperaturas que soportan los centros educativos madrileños. Durante las últimas semanas, hemos denunciado reiteradamente la falta de medidas eficaces frente al calor en numerosos centros educativos", ha indicado en un comunicado.

Considera el sindicato que es "una contradicción" que la Administración regional mantenga un proceso selectivo de esta magnitud en centros que "siguen careciendo de sistemas eficaces de climatización".

"La Comunidad de Madrid ha afirmado, en numerosas ocasiones, que quiere seleccionar a los mejores docentes para incorporarse a la educación pública. Compartimos plenamente ese objetivo. Precisamente por ello, las pruebas deberían realizarse en condiciones que permitan evaluar el mérito y la capacidad de las personas aspirantes, y no su resistencia física al calor", ha defendido la secretaria general de CC.OO Educación, Aída San Millán.

Esta situación "afecta" a los miembros de los tribunales, que deberán permanecer durante toda la jornada en los centros educativos para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas y afrontar "unas tareas de corrección y evaluación especialmente exigentes".

CC.OO ha recalcado que mantendrá durante toda la jornada una red de delegados presentes en las distintas sedes para apoyar a aspirantes y tribunales, atender incidencias, y trasladar a la Administración educativa cualquier situación que pueda afectar al correcto desarrollo del proceso.

"La Administración no puede exigir excelencia a quienes aspiran a incorporarse a la enseñanza pública mientras sigue sin garantizar unas condiciones dignas para realizar las pruebas. Evaluar conocimientos no puede convertirse en una prueba de resistencia al calor", ha concluido San Millán.

CSIF DENUNCIA "FALTA DE INVERSIÓN" EN CLIMATIZACIÓN

Por su parte, CSIF ha advertido de que la "falta de inversión" en climatización e infraestructuras "complicará las condiciones en las sedes de los exámenes", ya que el "excesivo calor" pondrá "a prueba la resistencia física" de los aspirantes.

Asimismo, ha mostrado su confianza en los criterios de evaluación concretos en los temas de examen extraídos el día 20 por especialidad y ha señalado que espera que el sorteo de temas "se desarrolle sin errores".

"Pero también denunciamos la inseguridad jurídica a la que se somete a todos los opositores al no tener posibilidad de acceso a la revisión de sus exámenes, ni a conocer cuáles son los errores cometidos. Esta circunstancia continuará generando, una convocatoria más, desamparo, desánimo y desmotivación", ha señalado.

Aunque en esta ocasión el número total de plazas es de 1.756, con más de 20.000 aspirantes admitidos definitivos, el sindicato cree que "se necesitan más plazas" para bajar a la tasa del 8% de interinidad, objetivo marcado por la Unión Europea.

CSIF mantendrá este sábado su sede abierta, situada en el número 182 de la calle Alcalá, de 9.30 a 14 horas, para "atender las posibles reclamaciones e incidencias que surjan a lo largo de la mañana". También se podrá llamar al teléfono 91 355 59 32 para resolver cualquier duda y enviar quejas al correo educacion28.oposiciones@csif.es.

Asimismo, ha recomendado comprobar bien la hora y el lugar de examen, llevar el DNI y una copia de la solicitud de participación y justificante del pago de tasas, acudir con tiempo suficiente al lugar del examen, estar atentos a las indicaciones de los miembros del tribunal, y cuidar la ortografía y la caligrafía.