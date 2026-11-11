Sindicatos denuncian "violencia policial" en las cocheras de la EMT de Fuencarral y Carabanchel

Presencia policial durante la huelga general del 11N, en el Centro de Operaciones de Entrevías de la EMT, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos han denunciado este miércoles, en el arranque de la huelga general, "violencia policial" contra los piquetes informativos desplegados en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Fuencarral y Carabanchel.

A través de una publicación en 'X', la secretaria ejecutiva de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha denunciado, desde las cocheras de Fuencarral, que la Policía no ha facilitado "la información a las personas trabajadoras" pero ha hecho hincapié en el seguimiento "ejemplar" de la huelga.

También desde CCOO de Madrid han apuntado a los momentos "de tensión" y "cargas" en estas cocheras, situadas en la calle Mauricio Legendre de la capital.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han criticado que se ha cargado y gaseado a varias personas del piquete en Carabanchel, en la avenida de los Poblados, y, según ha trasladado, "hay al menos ocho personas heridas". "Hoy no se trabaja. Hoy no se consume. Hoy lo ganamos todo", han clamado en sus redes.