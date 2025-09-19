Sindicatos y docentes protestan frente UAH en apertura del año académico por más financiación y a favor de Palestina

ALCALÁ DE HENARES 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO., UGT y CGT y docentes de centros universitarios (alrededor de medio centenar) se han concentrado este viernes frente a la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), coincidiendo con el acto de apertura del año académico, para reclamar más financiación y criticar la postura de la Comunidad de Madrid sobre "el genocidio" en Palestina.

'Universidad pública', 'Ayuso, escucha, la uni está en la lucha' o 'La uni no se vende, se defiende' han sido algunos de los cánticos que han realizado, a los que se han unido clamores contra lo que está sucediendo en Palestina, como 'Vosotros sionistas, sois los terroristas' o 'Gaza está sangrando y el mundo está mirando'.

Los sindicatos han convocado a la comunidad universitaria y a la sociedad madrileña en general, a concentrarse este viernes a las 11 horas en la Plaza de San Diego, en Alcalá de Henares, coincidiendo con el acto oficial de inicio del curso universitario, al que asiste la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, han exigido un modelo de financiación "estable, justo y suficiente" para todas las universidades públicas madrileñas y "explorar alternativas diferentes al préstamo para afrontar la situación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), evitando mecanismos que supongan endeudamiento y tutela externa".

Desde el Gobierno regional han criticado con dureza que la Delegación del Gobierno permitiese esta concentración. Por su parte, la institución que lidera Francisco Martín defendió que ellos únicamente toman conocimiento de este tipo de reivindicaciones, no las autorizan, y avalaron el derecho "de reunión pacífica y sin armas".

Los manifestantes se han concentrado al lado izquierdo del centro universitario, mientras que otros vecinos se han colocado en el lado derecho, con banderas de España, y han cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le han exigido su dimisión.

