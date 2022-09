Sindicatos insisten en el aumento de profesores y la solución de problemas "crónicos" de la cara a la vuelta a las aulas

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT en la Comunidad de Madrid han insistido en la importancia de aumentar el número de profesores y solucionar los problemas "crónicos" que tiene la educación en la región de cara a la vuelta a las aulas que comienza mañana.

Desde CC.OO., la secretaria general de la Federación de Enseñanza en Madrid, Isabel Galvín, ha asegurado a Europa Press que los cambios del próximo curso van a poner "en evidencia" los problemas "crónicos" del sistema educativo madrileño con la aplicación de tres nuevas leyes como son la LOMLOE, la ley de FP y la de protección de la infancia. "Requieren inversión y Madrid es la comunidad que menos invierte en educación en toda España", ha asegurado.

"Esta falta de inversión nos hace encabezar todos los ranking de desigualdad y desequilibrios (....) Necesitamos bajar las ratios, bajar la masificación en las aulas para poder aplicar la nueva ley, que se puedan hacer refuerzos y apoyos... Para esto es imprescindible ampliar las plantillas", ha señalado Galvín.

También, la portavoz sindical ha criticado "lo mal pagados" que están los profesores y el personal educativo, "a la cola en retribución". Por otro lado, ha aludido a la importancia de poner en marcha un plan energético en los centros de cara al ahorro.

"Aquí también pilla al Gobierno autonómico sin los derechos hechos", ha afirmado, a lo que ha añadido que hay que resolver estos nuevos retos en un contexto de "diálogo social y negociación colectiva". Sin embargo, cree que el Gobierno regional "está a otro cosa, a la confrontación con Sánchez (presidente del Gobierno)".

Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara la incorporación de 1.266 nuevos docentes en centros públicos de la región para el curso escolar, la representante de CC.OO. ha asegurado que las cifras "no son ciertas" y que el curso empieza con 1.941 contrataciones menos en comparación con el año pasado.

"Me dicen los directores que no recuerdan un inicio de curso tan caótico, tanta falta de profesorado...", ha insistido. Asimismo, ha aludido a que este año entra en vigor las aulas de 0-3 años en algunos colegios y que en muchos de ellos no se han terminado las obras.

EDUCACIÓN COMO "EJE PRIORITARIO"

Por su parte, la secretaria de Enseñanza de UGT Madrid, Teresa Jusdado, ha subrayado la importancia de convertir la educación en "eje prioritario" de la política autonómica como factor de mejora social y para garantizar la igualdad de oportunidades.

Para ello, ha señalado que es "imprescindible" un aumento del presupuesto que se destina a la enseñanza pública, así como de profesorado, y la disminución de las ratios en las aulas. También, ha destacado la necesidad de cambiar la política de becas y ayudas y de disminuir el horario lectivo docente.

Jusdado ha criticado la política educativa "agresiva y violenta" que lleva a cabo la Comunidad de Madrid y ha reprochado que la Consejería detraiga "dinero y recursos" para los centros privados específicamente.

"UGT desea que dejen al profesorado madrileño dedicar sus esfuerzos a educar al alumnado y no se utilice la educación como arma política sino para mejorar el futuro de la ciudadanía madrileña", ha apuntado.