Sindicatos madrileños aplauden la supresión de la 'golden visa', mientras que patronal tacha la medida de "ineficaz"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) de Madrid han aplaudido la supresión de la 'golden visa', mientras que patronales como la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) han tachado la medida de "populista" e "ineficaz".

Lo han expresado este lunes después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el Consejo de Ministros abordará este martes la eliminación del visado de oro para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda.

"Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada 'golden Visa', que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles", ha indicado Sánchez, quien ha apuntado que con ello se pretende "garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo".

Así, ha expuesto que alrededor del 94% de los visados para inversores están vinculados a inversiones inmobiliarias (cerca de 10.000 autorizaciones), y ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Valencia son las más demandadas para este tipo de operaciones y, además, coinciden en ser las zonas "más tensionadas".

SINDICATOS APLAUDEN LA MEDIDA

La secretaria general de CC.OO., Paloma López, ha valorado positivamente esta medida ya que, tal y como ha apuntado en declaraciones a Europa Press, "no hay necesidad de incentivar la compra de la vivienda cuando el mercado ya está sobrecalentado".

"El acceso a la residencia española no debe ser objeto de mercadeo. No puede existir una doble vía de acceso a la vivienda: una para pobres y otra para ricos", ha alegado López, a la vez que ha subrayado que este tipo de permiso "no ha sido nunca beneficioso y no tendría que haber estado contemplado en ningún caso".

Asimismo, la secretaria general de CC.OO. ha señalado que, aunque la Comunidad de Madrid pueda posicionarse ahora en contra de esta medida, el Ejecutivo regional "ya habría reconocido que este tipo de inversión no es necesaria al retirar de su plan de inversiones la extranjera".

Por otro lado, la vicesecretaria general de UGT Madrid, Margarita Domínguez, ha asegurado que la eliminación de la 'golden visa' es una "buena decisión" por parte del Ejecutivo. "Esta medida distensiona no solo las zonas con alta demanda de vivienda, sino también la periferia", ha destacado en declaraciones a Europa Press.

La 'golden visa', ha recalcado, nace por "otro tipo de problema, como es la ausencia de inversión tras la crisis de 2008". "Ese era el futuro, pero ahora, con el tiempo, este tipo de inversiones suben los precios y empobrece a la gente que realmente vive aquí", ha expresado.

"Esta decisión paliará un poco el problema de la vivienda, pero no lo soluciona", ha alertado Domínguez. En este sentido, ha defendido que "se deben de tener en cuenta otros factores, como la creación de vivienda pública en condiciones, de protección oficial o garantizar alquileres asequibles".

LAS PATRONALES, EN CONTRA

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha tachado de "populista" e "ineficaz" la nueva propuesta del Ejecutivo central. "El problema de la vivienda solo se solucionará aumentando su oferta", ha argumentado tras asegurar que esta medida "parece estar pensada para perjudicar la vivienda".

"La 'golden visa' era una medida muy positiva, que ha atraído durante estos años a numerosos inversores a nuestro país y especialmente a Madrid. Es además una medida que está vigente en otros países europeos, que a partir de ahora serán más atractivos para este tipo de inversores", ha explicado Garrido.

Por su parte, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei), patronal inmobiliaria de la Comunidad, ha criticado esta medida porque es "populista, más cómoda y barata para el Gobierno". Según ha indicado en un comunicado, la 'golden visa' "ha posibilitado la entrada en España de dinero legítimo".

"Se han otorgado en España poco más de 6.000 'golden visa' desde su creación en 2013. La cifra es un fiel indicativo de que el escaso número de operaciones no contribuye al encarecimiento de la vivienda ni al incremento de la especulación. Sin embargo, la normativa sí debería ser objeto de revisión, para dotarla de mayor transparencia y seguridad", ha asegurado el secretario general de Amadei, Jesús Manuel Martínez.

En esta línea, la patronal inmobiliaria de la región ha recalcado que "se necesita mayor control y más especializado por parte de la Administración para la rigurosa verificación del origen de los fondos en aras de evitar casos de fraude, blanqueo de capitales y corrupción".

"La 'golden visa' favorece la movilidad internacional, la llegada de inversores y emprendedores. Es una medida muy afortunada que requiere mayor control, transparencia y seguridad, respecto del origen del dinero, la entrada y el movimiento de este en España, incluido el de los agentes o intermediarios que intervengan en las transacciones", ha defendido.