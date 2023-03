Sindicatos madrileños reclaman unidad a las mujeres en el 8M: "No hay nada absolutamente que nos separe"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT Madrid han reclamado este miércoles, Día Internacional de la Mujer, unidad a las mujeres en este día ya que consideran que "no hay absolutamente nada" que las separe y que juntas "avanzan".

Así lo han trasladado en su habitual concentración reivindicativa el 8M frente a la desigualdad que sufren las mujeres en el mercado laboral y en otras ámbitos frente al Museo Reina Sofía.

A la misma han asistido las secretarias generales del sindicato en Madrid, Paloma López y Marina Prieto, junto con la secretaria confederal de las Mujeres de CC.OO, Carolina Vidal, y la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, además de la candidata del PSOE al Ayuntamiento, Reyes Maroto.

Prieto ha subrayado que las mujeres siguen "atravesadas por la desigualdad" en sus vidas y en un mercado laboral "cada vez más cambiante". Por ello, cree que debe existir un cambio "inclusivo y feminista" ya que las mujeres siguen "precarizadas y con peores condiciones laborales".

Considera que los retos principales en la Comunidad son "cerrar la brecha salarial y atajar la crisis de cuidados". "Las mujeres tenemos parcialidades no deseadas", ha subrayado, a la vez que ha puesto el foco en la importancia de la reforma laboral y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

También, la secretaria general de UGT Madrid ha destacado que hay que dignificar a las mujeres que se dedican a las tareas sociosanitarias y sanitarias, además de los cuidados no remunerados apostando por la corresponsabilidad y por un sistema fiscal que "no siga bajando impuestos en esta comunidad en la que cada vez tenemos peores condiciones como ciudadanos".

"JUNTAS, LAS MUJERES AVANZAMOS"

Por su parte, Paloma López de CC.OO. ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los grupos y asociaciones de mujeres para que esta tarde se haga "una muestra de unidad y de ir juntas en una manifestación". "Juntas, las mujeres transformamos, las mujeres avanzamos. No hay nada, absolutamente nada, que nos separe", ha asegurado.

La representante de CC.OO. Madrid ha cargado contra las políticas públicas de la Comunidad de Madrid en la que el PP tiene un modelo social y económico "basado en la desigualdad", que asegura que va "en el deterioro de los servicios públicos".

Así, ha defendido que no se está haciendo "ninguna política para corregir esta desigualdad" ya que ha resaltado que "no existe ningún tipo de empatía" por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de quien ha afirmado que no puede decir "que sea feminista" porque no ha llevado a cabo "ninguna política" para mejorar la situación de las mujeres.

Según el informe anual sobre la situación sociolaboral de las mujeres en la Comunidad de CC.OO., el sueldo medio de las mujeres en la Comunidad de Madrid es un 21,6% inferior a la media que perciben los hombres, una brecha salarial 0,7 puntos por encima de la que se registra a nivel nacional, especialmente "sangrante" además en las pensiones.

Unos datos que se explican, según el sindicato, a la mayor proporción de trabajadores con contratos a tiempo parcial, un 70,5% y que además es indeseado, y a que las tareas de cuidados recaen en mayor medida sobre las mujeres. Además, la brecha salarial entre hombres y mujeres se detecta ya a partir de los 25 años y se mantiene en todos los tramos de edad, según el informe sobre brecha salarial de UGT Madrid.