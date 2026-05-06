Sindicatos mayoritarios de Infantil proponen una reunión con la Comunidad y empresas para mejorar condiciones laborales

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se reúne con los sindicatos mayoritarios de Educación Infantil. - RED SOCIAL 'X' DE MERCEDES ZARZALEJO

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

FSIE, USO, UGT y CC.OO, sindicatos mayoritarios de Educación Infantil, han planteado a la Comunidad de Madrid una reunión a tres con las organizaciones empresariales del sector para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, en su mayoría mujeres.

Según han informado fuentes sindicales a Europa Press, la propuesta busca "avanzar" la situación actual en la que se encuentran las escuelas infantiles, con motivo de la las movilizaciones que se están produciendo desde el pasado 7 de abril.

La propuesta ha tenido lugar este martes en una reunión entre las cuatro organizaciones sindicales y la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien ha asegurado a través de sus redes sociales que está "escuchando sus propuestas de mejora de las condiciones laborales para las profesionales de este sector".

"Frente a la inacción del Gobierno central ante una situación que afecta a toda España, desde la Comunidad seguimos trabajando para buscar soluciones dentro de nuestras competencias", ha defendido la máxima responsable de la educación madrileña.

Sin embargo, los sindicatos han criticado al Ejecutivo regional por "pasar la pelota" al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Consideran que "debe mover ficha para que puedan actuar desde Madrid".

55 CENTROS SIN ACTUALIZACIÓN SALARIAL

La situación de las 84 escuelas infantiles de gestión indirecta se reparte en 40 centros con pliegos prorrogados, actualizados cada año conforme al IPC; 21 cuentan ya con nuevas licitaciones, que incorporan las nuevas tablas salariales, y los 23 restantes mantienen el pliego original en vigor, de los cuales 15 se rigen aún por tablas anteriores al convenio vigente --de 2024-- y ocho disponen ya de tablas actualizadas. En total, 55 centros están sin actualización salarial y 700 educadoras.

"Hemos reiterado la necesidad de que la Comunidad de Madrid sea vigilante en la ejecución de las licitaciones. Se han puesto sobre la mesa situaciones que se viven en los centros de gestión indirecta: falta endémica de personal, bajas sin cubrir o cambios en las condiciones de comedor son solo algunos ejemplos", ha señalado UGT Servicios Públicos de Madrid a Europa Press.

Además, la Comunidad de Madrid ha aplicado "una actualización del módulo de financiación del 17% en 2025 y un 9% en 2026", por lo que este sindicato ha pedido que una parte de esa subida del módulo de financiación sea finalista, es decir, "que quede vinculada contractualmente a la mejora retributiva de las trabajadoras de la Educación Infantil de gestión indirecta".

Finalmente, FSIE, USO, UGT y CC.OO se dirigirán a las organizaciones empresariales del sector para llegar a un acuerdo y crear un complemento salarial autonómico.

La huelga indefinida fue convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, que este jueves cumplirá un mes de movilizaciones. Su portavoz, Rosa Marín, ha avisado de que no volverán a las aulas hasta que mejoren sus condiciones y se reúnan con la consejera de Educación.