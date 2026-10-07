Sindicatos médicos aplazan la huelga indefinida por la convocatoria electoral pero mantendrán las movilizaciones

Archivo - Archivo.- Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital La Princesa - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Médica y Facultativa (UMYF), confederación de siete sindicatos médicos autonómicos de reciente creación, han anunciado este miércoles el aplazamiento de la huelga indefinida por el Estatuto Marco ante el adelanto electoral al 29 de noviembre aunque han advertido que mantendrán las movilizaciones y emplazan al nuevo Gobierno surgido de las urnas a atender las reinvidicaciones de la profesión médica.

En un comunicado, UMYF ha anticipado así el aplazamiento de la huelga indefinida de médicos y facultativos convocada a partir del día 28 de octubre tanto a nivel estatal como autonómico ante la convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes, con una ausencia de interlocutor válido. En este sentido, ha indicado que se retomará cuando exista un nuevo Gobierno "con plena capacidad para negociar".

La Unión Médica y Facultativa nació el pasado mes de junio para reclamar un Estatuto propio para el colectivo médico y reúne a Metges de Catalunya está formada por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), O'Mega, Sindicato Médico de Galicia (Simega), Avanza Valencia, Sindicato Médico de Navarra y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca).

"El aplazamiento no supone la desconvocatoria de la huelga ni la paralización de la movilización", ha advertido UMYF, que ha explicado que realizará actos y acciones de protesta con el objetivo de situar las reivindicaciones médicas "en el centro del debate político".

Los médicos y facultativos consideran que, en el actual escenario político, es "más útil" mantener la movilización y trasladar sus reivindicaciones al debate electoral. En esta línea, reclaman a todas las formaciones políticas que concurran a las elecciones que se pronuncien "de forma clara" sobre el futuro de la profesión médica y facultativa e incorporen a sus programas el Estatuto Médico y Facultativo y las principales demandas del colectivo.

"El próximo Gobierno tendrá que responder a las demandas de la profesión médica y facultativa. De no hacerlo, la respuesta volverá a estar en las calles de todo el país como se viene demostrando en los últimos meses", ha advertido.

COMITÉ DE HUELGA MÉDICA

El Comité de Huelga integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) también ha anunciado este miércoles que aplaza los paros indefinidos y ha advertido que "mantiene vivo el conflicto" por la negociación del Estatuto Marco.

"La decisión no supone una renuncia --aseguran en un comunicado--: la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo".

Las organizaciones sindicales interpretan que la convocatoria electoral "cambia por completo el escenario" y el actual proyecto de Estatuto Marco decae y, hasta la formación de un nuevo Gobierno, consideran que no existe un interlocutor con capacidad para negociar un marco normativo propio para médicos y facultativos.

En este sentido, justifican que "mantener ahora paros indefinidos supondría exigir un enorme esfuerzo al colectivo sin una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos" ya que "la disolución de las Cortes interrumpe la tramitación de las iniciativas legislativas en curso y deja sin validez formal los plazos, negociaciones y documentos asociados al proyecto", y si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación.

Por ello, consideran que "en términos políticos, el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad queda enterrado", algo que consideran "un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes y para el conjunto de médicos y facultativos".

Defienden que "la presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobada desde hace año y medio", si bien insisten en que "el conflicto no ha terminado".

"El compromiso con los objetivos que originaron la movilización permanece intacto --aseguran--: un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y la responsabilidad del colectivo".

Por ello, adelantan que el Comité de Huelga trasladará estas exigencias al Gobierno que salga de las urnas "y no dudará en retomar los paros si no obtiene una respuesta".

"El aplazamiento de las jornadas previstas desde el 28 de octubre es una decisión estratégica, no un paso atrás: la convocatoria de huelga sigue en vigor --afirman--. Ante la nueva cita electoral, el Comité de Huelga exige a todos los partidos que incorporen a sus programas una posición clara sobre estas demandas".

"Las elecciones no nos paran --concluyen. El aplazamiento de los paros tampoco. Por todo lo anterior, las organizaciones del Comité de Huelga remarcan que se sigue trabajando, reuniéndose con los grupos políticos y exigiendo compromisos concretos para los médicos y facultativos".