Sindicatos y organizaciones educativas se reúnen este miércoles para acordar la fecha de la huelga indefinida

Archivo - Varias personas marchan hacia la Consejería de Educación en una manifestación por la educación pública, a 25 de marzo de 2023, en Madrid (España). Asamblea Marea Verde Madrid ha convocado esta protesta para defender la Escuela Pública y exigen e - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO, UGT, STEM, CGT y CNT y organizaciones de docentes, con el apoyo de Confapa, Educación Especial Digna, Frente Estudiantes, Marea Verde, Queremos FP o el Sindicato de Estudiantes, se reunirán este miércoles, a las 17 horas, para acordar la fecha de la huelga indefinida del próximo curso escolar.

El Auditorio Marcelino Camacho acogerá la "gran asamblea unitaria" para votar algunos aspectos clave de la huelga indefinida acordada para el curso que viene, como la fecha de inicio, la tabla reivindicativa o la composición del comité de huelga, según ha detallado Menos Lectivas en un comunicado.

Las organizaciones convocantes han destacado "la voluntad de trabajar en conjunto" hacia la huelga indefinida y han recordado que llevan "semanas" de trabajo. Su objetivo es "garantizar la mayor representatividad posible del profesorado en la toma de decisiones".

En la asamblea, se votará la tabla reivindicativa, como la bajada de ratios, horas lectivas, "fin" a la segregación con medidas concretas, "refuerzo" de la atención a la diversidad, la inversión en infraestructuras o una subida de 600 euros mensuales, entre otras reclamaciones.

Asimismo, se decidirá el inicio de la huelga. Entre las opciones, se encuentra el 1 de octubre, el 15 de octubre o 11 de enero. Finalmente, se estudiará la composición de un comité de huelga mixto para la huelga indefinida.

Esta huelga ha sido criticada por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, que ve "incomprensible" su convocatoria en la región y cree que busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en España.