Sindicatos de Policía insisten en rechazar horas extra durante visita del Papa para "forzar" a Ayuntamiento a un acuerdo

Archivo - Miembros de Policía Municipal en la renovada sede de la calle Plomo - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los principales sindicatos de la Policía Municipal de Madrid han reiterado su llamamiento a los agentes para que rechacen hacer horas extraordinarias durante la visita del Papa León XIV a la capital como método de presión para "forzar" al Ayuntamiento de la ciudad a "reconsiderar" su postura y facilitar un acuerdo "digno y satisfactorio".

Los sindicatos CPPM, CSIT Unión Profesional/PLA, UPM y SPL-UGT celebraron en la víspera la primera reunión de la mesa sectorial de seguridad con el Ayuntamiento para negociar un nuevo convenio y que se saldó sin acuerdo y una propuesta del Consistorio que "claramente" no reconoce la labor de la Policía Municipal como los sindicatos consideran.

"Mantenemos nuestra protesta por el trato desinteresado de la Corporación de llegar a un acuerdo justo", han señalado en un comunicado en el que apelan a la "firmeza y a la unidad" de los agentes para, como medida de presión contra el Ayuntamiento, rechazar los servicios extraordinarios desde la noche del jueves 4 de junio hasta el domingo.

Los principales sindicatos han advertido de que están comprometidos con su causa y amenazan con "continuar impulsando cuantas medidas de conflicto sean necesarias hasta lograr el reconocimiento que merece el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

Entre las reivindicaciones destaca la necesidad de una mejor organización para la seguridad de grandes eventos, facilidades para la conciliación laboral y previsión en los cambios de turno, así como subidas salariales periódicas y acordes a las de otros trabajadores de servicios municipales.

La visita del Papa León XIV es uno de los eventos previstos en Madrid que los sindicatos de Policía Municipal están aprovechando para poner de manifiesto sus reivindicaciones al Ayuntamiento. Como ya hicieron durante la Maratón de Madrid de finales de abril, ahora amenazan con negarse a horas extra, que provocaría que "no se pueda garantizar adecuadamente la cobertura del servicio ni la seguridad".

"Desde nuestras organizaciones sindicales advertimos de que esta situación no solo afectará a este evento, sino también a futuros dispositivos y acontecimientos de gran relevancia para Madrid", han remachado. Madrid afronta las próximas semanas varios eventos masivos como la propia visita del Papa, conciertos en el estadio Metropolitano, el Orgullo y ya de cara a septiembre el Gran Premio de Fórmula 1.