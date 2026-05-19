Sindicatos de Policía instan a no presentarse a los turnos extraordinarios voluntarios durante la visita del Papa

Archivo - Coches de Policía Municipal vigilan la Puerta del Sol que amanece totalmente vacía durante el sexto día de confinamiento por coronavirus en el país, en Madrid, (España), a 20 de marzo de 2020. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los principales sindicatos de Policía han hecho un llamamiento a los agentes municipales de Madrid a no presentarse a los turnos extraordinarios voluntarios desde el 4 de junio hasta el domingo día 7, fechas en que el Papa Leon XIV llevará a cabo parte de su viaje oficial a la capital.

Esta reivindicación, defendida por los sindicatos CPPM, CSIT-Unión Profesional, UPM y SPL-UGT en un comunicado, busca evitar que los servicios extraordinarios vayan destinados a cubrir necesidades prioritarias derivadas del operativo por la visita papal.

Los sindicatos han apelado "a la firmeza y la unidad" de los agentes de Policía Municipal de Madrid para mantener la negativa a realizar horas extra durante esos días con el objetivo de forzar al Ayuntamiento de la capital a "reconsiderar su postura" sobre el convenio de trabajo.

Los policías municipales persiguen un "acuerdo digno y satisfactorio" para los intereses del Cuerpo que se dé en "igualdad de condiciones con otros colectivos municipales que ya han negociado mejoras laborales y económicas".

"Queremos recordar que nuestras reivindicaciones no persiguen privilegios, sino el reconocimiento de unos derechos y condiciones que ya han sido concedidos a otros colectivos del Ayuntamiento", han remachado los sindicatos.

Los principales sindicatos de Policía Municipal de Madrid ya habían advertido previamente de que, si los agentes se niegan a realizar horas extra, algunos servicios como la visita del Papa, el Orgullo o algunas fiestas patronales podrían estar en entredicho.

Desde el Ayuntamiento, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha defendido que se han iniciado las negociaciones para un nuevo acuerdo para la Policía Municipal, y ha normalizado posibles tensiones en el marco de las conversaciones.