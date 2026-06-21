Sindicatos de Policía trasladan su preocupación por el aumento de la criminalidad en la región en el primer trimestre

POLICÍA

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los principales sindicatos de Policía han trasladado su preocupación por el aumento de la criminalidad en la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre del año, donde los delitos crecieron un 2,3%, especialmente los homicidios, reyertas y los relacionados con tráfico de drogas.

En concreto, la Confederación Española de Policía (CEP) ha centrado sus críticas en el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el jefe superior de Policía, Javier Galván, a quienes reprocha su "incapacidad" para revertir la situación y ponerle fin a la "tendencia alcista" de los últimos años.

Desde el sindicato han emitido un comunicado en el que subrayan que las tipologías delictivas que más aumentan son precisamente las que además "generan una mayor alarma social" y obligan a los agentes de Policía Nacional a intervenir "en escenarios especialmente complejos y peligrosos".

"Estos datos dibujan una realidad que ni la Delegación del Gobierno ni la Jefatura Superior de Policía de Madrid pueden ignorar. Y es que determinadas formas de criminalidad se están cronificando sin que nadie parezca capaz de detenerlas", han denunciado.

En esta misma línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha puesto el foco en la evolución de las tipologías delictivas en la región. "Hace diez años predominaban los delitos patrimoniales tradicionales, y hoy tienen mucho más peso el crimen organizado, el narcotráfico, las bandas violentas y la ciberdelincuencia", apuntan.

El SUP de hecho coincide con la CEP en que este tipo de delitos "generan una enorme alarma social" y exigen de una respuesta policial "cada vez más especializada" y que los agentes gocen de un "respaldo institucional claro" que venga a reforzar el principio de autoridad y la seguridad jurídica.

"La Policía Nacional necesita más medios, más efectivos y más herramientas, pero también un apoyo inequívoco de las instituciones. Porque cuando se debilita el principio de autoridad no se perjudica al policía; se debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", han remachado.

CONTRA LA TASA DE REPOSICIÓN

Por otro lado, desde el Sindicato de Policía Local Unificada (PLA) han trasladado a Europa Press su preocupación por el "aumento de la criminalidad", al tiempo que han subrayado sus demandas para aumentar las plantillas policiales.

"La falta de efectivos está afectando a la capacidad de respuesta y prevención, acercándonos a una situación difícil de revertir", ha señalado el responsable del sindicato PLA, José Francisco Horcajo, que señala directamente a las tasas de reposición estatales.

A su entender, esta política "sigue limitando a las Administraciones Locales y Autonómicas para convocar las plazas necesarias". Por ello, ha situado como "urgente" el eliminar estas "restricciones" y reforzar las plantillas para garantizar la seguridad.

CRECE LA CRIMINALIDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior para el primer trimestre de 2026 refleja que la delincuencia en la Comunidad de Madrid ha subido un 2,3% respecto al mismo periodo del año pasado, con un notable aumento de los homicidios (+60%), los delitos menos graves por reyertas y riñas tumultuarias (+20,6%) y los de tráfico de drogas (+33,2%).

Por su parte, la evolución de la criminalidad en la ciudad de Madrid es similar a la del conjunto de la región, aunque con un aumento de apenas el 0,7% de delitos al sumar menos de 500 a los 58.189 del primer trimestre del año pasado.

Sin embargo, se comparte la tendencia al alza en los homicidios, que pasan de uno en 2025 a cuatro en lo que va de año, así como un aumento del 14,7% en los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, estrechamente vinculados a los delitos de bandas y de agresiones con arma blanca.