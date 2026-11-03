Sindicatos policiales celebran el desalojo de Sol aunque denuncian que "llega tarde"

Operarios limpian la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada, a 3 de noviembre de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos policiales como JUPOL, SUP o CEP han celebrado este martes el desalojo definitivo de la acampada que desde finales de septiembre ocupaba la Puerta del Sol como señal de protesta contra la crisis de la vivienda, aunque han denunciado que la decisión de desalojo "llega tarde" y la enmarcan como una medida "política".

"El desalojo llega demasiado tarde y, a estas alturas, parece responder más a intereses políticos y a la necesidad de desviar la atención mediática que a una verdadera voluntad de actuar", han aseverado desde JUPOL en sus redes sociales.

El sindicato ha recordado que a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que se encerraron hace una semana en la sede del Ministerio del Interior por una "jubilación digna" los desalojaron en "apenas unas horas" y en este caso "han tardado más de un mes". "Que cada uno saque sus conclusiones", han rematado.

En la misma línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha valorado positivamente el operativo en la Puerta del Sol, si bien consideran que "38 días son demasiados" y esta situación podría haberse "resuelto mucho antes". Así, han destacado que cuando a los agentes "se les permite trabajar, actúan con profesionalidad, eficacia y proporcionalidad".

"Durante semanas hemos denunciado agresiones a policías, amenazas y numerosos problemas de seguridad, mientras faltaban decisiones por parte de los responsables políticos", han trasladado a Europa Press desde el sindicato, que ha felicitado a los agentes del dispositivo de esta madrugada y ha aseverado que han estado "a la altura desde el primer día".

"Quienes deben dar explicaciones son los que han permitido que esta situación se prolongara durante 38 días", han concluido desde el SEP, que considera que "el problema nunca ha sido la capacidad de la Policía, sino la falta de decisiones políticas".

Por su parte, desde la Confederación Española de Policía (CEP) también valoran positivamente que "se recupera la normalidad en la Puerta del Sol", una intervención que consideraban "necesaria para recuperar la seguridad, la convivencia y el uso normal de un espacio público emblemático que nunca debió permanecer durante tantas semanas".

En este sentido, el sindicato ha recordado que "advirtió desde el primer momento de los riesgos" de la acampada, y ha aseverado que "la seguridad de los madrileños no puede quedar subordinada a la pasividad política". Por tanto, consideran que ahora se ha tomado la decisión "acertada" que, sin embargo, "no borra la responsabilidad por el retraso" de quienes sí tenían competencias, señalando específicamente al exdelegado del Gobierno Francisco Martín.

Martín dimitió oficialmente de su cargo hace ahora una semana, precisamente con el desalojo de la Puerta del Sol como uno de los asuntos pendientes y por los que más críticas había recibido en las últimas semanas. A mediados de semana se conoció que una de sus últimas acciones como delegado fue animar a los organizadores a desalojar la plaza.

Esta madrugada un dispositivo integrado por 220 agentes de Policía Nacional y otros 180 de Policía Municipal de Madrid, junto a Bomberos de la capital y servicios sociales, han desalojado a las 334 personas que aún acampaban en la Puerta del Sol. El operativo se ha resuelto sin incidencias reseñables, más allá de dos detenidos por desobediencia y resistencia a la autoridad.