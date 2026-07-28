Situación "límite" en las instalaciones del Santuario Vegan, el centro de rescate de animales de Cadalso de los Vidrios

Archivo - Dos de los animales del Santuario Vegan - SANTUARIO VEGAN - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y cofundadora del Santuario Vegan, Laura Luengo, ha asegurado que la situación en las instalaciones está "muy al límite" debido al incendio forestal que afecta a la zona de San Martín de Valdeiglesias, aunque ha confirmado que todos los animales del refugio se encuentran a salvo.

En una actualización difundida ayer en redes sociales, Luengo ha explicado que los trabajadores del santuario solo han podido acceder a las instalaciones acompañados por agentes de la Guardia Civil y tras permanecer más de cuatro horas esperando autorización, ya que la reactivación del incendio y la intensa presencia de humo impedían el paso.

"Es una situación muy al límite, que no podemos sostener mucho más tiempo, pero tenemos que ver cómo evolucionan las próximas horas", ha señalado la responsable del santuario, que ha indicado que el equipo lleva tres días "prácticamente sin dormir", sometido a una gran presión por la emergencia.

Según ha detallado, los animales del santuario se encuentran en buen estado y es ya el segundo día en el que pueden ser atendidos tras las dificultades de acceso provocadas por el fuego. No obstante, ha lamentado la muerte de una yegua de avanzada edad perteneciente a una hípica de la zona.

El Santuario Vegan alberga alrededor de 200 animales vulnerables rescatados de granjas y otras situaciones de maltrato o abandono. La evolución del incendio sigue condicionando el acceso a las instalaciones y la atención diaria que requieren los animales.