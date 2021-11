Smith no apoyará presupuestos "de rodillas a comunistas" y exige a Almeida luz y taquígrafos, no negociar en trastiendas

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha reafirmado en que no apoyarán unos presupuestos "de momento condicionados por los comunistas", "redactados de rodillas a los comunistas", para pasar a exigir al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "luz y taquígrafos" en las negociaciones, nada de trastiendas, despachos a puerta cerrada o reservados de cafeterías.

Ortega Smith ha dibujado la postura de Vox ante el proyecto de presupuestos para 2022 después de presentar la medida cautelarísima contra la ordenanza de Movilidad. Lo ha hecho junto con la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio.

Parafraseando al presidente de Vox, Santiago Abascal, el líder municipal de la formación y secretario general del partido ha subrayado que "los presupuestos son la mayor herramienta política que tienen los grupos". "Es inaceptable que aprobemos unos presupuestos que están redactados de rodillas a los comunistas, que son pactados con los comunistas y que la izquierda está condicionando", ha insistido.

Esas políticas de la izquierda a la que se refiere son "el mucho dinero que va a costar a los madrileños su Madrid Central o la ideología de género y los lobbies LGTB, que sigue comprando el Ayuntamiento". También se ha referido al mantenimiento de "una fiscalidad elevada, a pesar de unas migajas de rebajas gracias a la presión de Vox".

"PRESUPUESTOS CONDICIONADOS POR LA IZQUIERDA NO TENDRÁN APOYO DE VOX"

"Unos presupuestos redactados, condicionados por la extrema izquierda, no van a tener jamás el apoyo de Vox. Y creemos, ya lo dirán las urnas, que no van a tener nunca más el apoyo de quienes votaron a PP y Cs porque han sido traicionados. Ven que echamos a la izquierda de Madrid para que el señor Almeida les abra la puerta", ha advertido Javier Ortega Smith.

El también diputado nacional ha aseverado que "han vuelto las políticas de (Manuela) Carmena", por ejemplo, con la aprobación de la ordenanza de Movilidad con el apoyo del Grupo Mixto, constituido por cuatro ediles escindidos de Más Madrid. "Dentro de poco veremos ahí (en la fachada del Palacio de Cibeles) el 'Bienvenidos refugiados' pero ahora escrito por el señor Almeida", ha manifestado.

DEL TARJETÓN DE ALMEIDA A LA CESTA DE NAVIDAD

El alcalde trasladaba ayer a la prensa que sigue intacta su intención de sentarse a negociar los presupuestos con Vox, el "socio preferente", y que para transmitirle todo esto le envió un tarjetón a Ortega Smith.

"Nos puede enviar una cesta de Navidad si quiere pero los presupuestos no los negociamos como les gusta a ellos, en despachos ni en reservados de cafeterías. Los presupuestos se estudian donde se tienen que estudiar, en los grupos municipales por nuestros técnicos, por los concejales. Luego presentaremos enmiendas y con luz y taquígrafos, no negociando en las trastiendas o en los despachos a puerta cerrada, aquí en este edificio donde se celebra el Pleno diremos si apoyamos o no estos presupuestos", ha contestado a Almeida.

Vox se ha distanciado así de "las negociaciones que pretende el alcalde, como las que ha tenido con los comunistas" del Grupo Mixto, recurrido judicialmente por esta formación. "Con nosotros no van, con nosotros luz y taquígrafos hablando a los madrileños y diciendo claramente por qué no podemos aceptar unos presupuestos que, de momento, vienen condicionados por los comunistas", ha declarado.

Preguntado por las líneas rojas que se marca Vox, Ortega Smith ha contestado que la única es "la bandera roja de los comunistas con los que ha pactado los presupuestos".