La solidaridad echará a correr el 19 de abril en una nueva cita de la carrera 'Madrid en marcha contra el cáncer' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, ha presentado la XIII edición de la carrera 'Madrid en marcha contra el cáncer', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para el próximo 19 de abril y que este año espera superar los 32.000 participantes.

La carrera se celebrará a partir de las 9 horas, con salida en el paseo de la Castellana y meta en el paseo de Recoletos, en el entorno de la plaza de Colón. El recorrido principal será de 10 kilómetros, dirigido a corredores, mientras que habrá una modalidad de 4,5 kilómetros abierta tanto a corredores como a personas que deseen completar el trayecto caminando.

La jornada incluirá carreras infantiles no competitivas en los Jardines del Descubrimiento para fomentar la participación de las familias y promover hábitos saludables desde edades tempranas. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 18 de abril a través de la web oficial y la recaudación se destinará a financiar proyectos de investigación oncológica y a reforzar los servicios de apoyo que la asociación presta a pacientes y familiares.

Almeida ha destacado esta cita como una iniciativa que Madrid acoge "con profundo orgullo", en apoyo a una entidad que es "la primera institución en España en dedicar fondos a la investigación en la lucha contra el cáncer", ha recogido el Ayuntamiento en un comunicado.

El regidor ha puesto en valor los avances logrados porque lo que parecía imposible en los años 90 superando la tasa de supervivencia en el 40%, hoy escala hasta el 65, con el objetivo de alcanzar el 70% en 2030.

Para eso es esencial contar con "fondos necesarios y adecuados", lo que ha llevado al alcalde a animar a los madrileños a participar en esta prueba solidaria, convencido de que "hay pocas causas más nobles que unirse a esta carrera".