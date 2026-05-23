Somosierra, Buitrago y La Cabrera: Los pueblos del norte de Madrid donde mejor se verá el eclipse solar del 12 de agosto

Archivo - Eclipse total solar desde la nave Orión, a 6 de abril de 2026. - NASA - Archivo

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Somosierra, Buitrago del Lozoya y La Cabrera se preparan para convertirse el próximo verano en algunos de los destinos más cotizados de la Comunidad de Madrid para contemplar el eclipse total de Sol del 12 de agosto, un fenómeno astronómico histórico que no se veía desde la Península Ibérica desde hace más de un siglo.

La Sierra Norte será así una de las zonas privilegiadas para seguir este eclipse, especialmente por la duración de la fase total y por las condiciones de observación que ofrecen sus cielos y paisajes abiertos.

"Madrid siempre es el mejor escenario, también para el eclipse. Animo a todo el mundo a que visite la región para verlo, porque lo que vamos a hacer es organizar perfectamente toda esa afluencia de viajeros en distintos municipios de la región", ha destacado a Europa Press el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano.

El eclipse de 2026 será el primero del denominado 'Trío de Eclipses', una secuencia excepcional de fenómenos visibles desde España que continuará con otro eclipse total en agosto de 2027 y un eclipse anular en enero de 2028.

LA SIERRA NORTE, ENTORNO PRIVILEGIADO PARA EL ECLIPSE

Según la información difundida por la Comunidad de Madrid, Somosierra será el punto de la región donde más tiempo durará la oscuridad total, con 1 minuto y 29 segundos. Muy cerca se situarán Buitrago del Lozoya, con 1 minuto y 19 segundos, y La Cabrera, con 1 minuto y 11 segundos. También destacan otros enclaves como El Molar, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, Tres Cantos o el Puerto de Navacerrada.

El eclipse comenzará escurecer la Península Ibérica en torno a las 19.30 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20.32 horas, coincidiendo además con la puesta de sol, un efecto que multiplicará el atractivo visual de este fenómeno.

Ante este acontecimiento astronómico, el Ejecutivo autonómico ha previsto habilitar once espacios de observación repartidos por la región, muchos de ellos en municipios del norte de la región.

En concreto, en Somosierra, Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

En todos estos enclaves se organizará una programación variada con actividades culturales y divulgativas, que incluirán espacios habilitados para la observación, conciertos, charlas y la participación de personas expertas, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa tanto a residentes como a visitantes.

En Somosierra, el programa regional 'Pueblos con Vida', en colaboración del Ayuntamiento, invita ya a observar el eclipse de agosto en un entorno privilegiado, muy cerca del Puerto de Somosierra, en la zona del antiguo paso de montaña entre Madrid y Segovia, rodeados de naturaleza y cielos espectaculares.

Con un aforo de 400 personas, la zona de observación cuenta con aparcamiento y aseos portátiles. Para participar es imprescindible inscripción (https://forms.gle/KvpvECd9dh9z7xWP9).

Entre las propuestas también destaca el 'Festival del Eclipse', que tendrá lugar en las piscinas de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya, con actividades familiares al aire libre y foodtrucks durante toda la jornada del 12 de agosto.

SEIS MIRADORES EN EL ATAZAR

Para disfrutar del cielo de la región, el Centro de Innovación Turística Villa San Roque también propone desplazarse hasta alguno de los seis Miradores Estelares situados en la zona de la Mancomunidad del Embalse de El Atazar, que integran los municipios de El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara y El Atazar.

Estos enclaves de la Sierra Norte son considerados los mejores puntos de observación en la Comunidad de Madrid. Ubicados a menos de una hora de la capital, ofrecen unas condiciones excepcionales para contemplar el cielo con una visión nítida debido a que los cielos en esta zona están catalogados en la clase 4 de la escala de oscuridad de 'Bortle'.

Así, cada Mirador Estelar ofrece una panorámica distinta del firmamento y del paisaje nocturno. Se trata de lugares despejados y con buena visibilidad, situados en caminos públicos y también en las inmediaciones de algún municipio. Para llegar a ellos, hay que recorrer a pie una cierta distancia por lo que se recomienda llevar una linterna, calzado cómodo y cerrado, y ropa de abrigo.

OBSERVAR DE MANERA SEGURA

Cabe recordar que observar un eclipse sin protección puede ocasionar lesiones graves en la retina. Por ello, tanto el Gobierno regional como los Ayuntamientos insisten ya en recomendaciones para hacerlo de forma segura.

Es fundamental hacerlo con protección, bien usando gafas especiales para eclipses (EN ISO 12312 2:2015) o con telescopios, prismáticos y cámaras con filtros solares certificados. Lo que no sirve son gafas de sol normales, cristales ahumados, radiografías, mirar a través del móvil o la cámara sin filtro.