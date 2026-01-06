El Sorteo de 'El Niño' sonríe a la Comunidad con parte del primer y segundo premio

Administración de Loterías de San Lorenzo de El Escorial - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 ha sonreído este martes a la Comunidad de Madrid con parte del primer y el segundo premio, que han llevado la suerte a la capital y las localidades de Alcalá, Parla, San Lorenzo de El Escorial, El Álamo y Aranjuez.

El 'Gordo' del sorteo, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado, ha regado España de agraciados al estar muy repartido. En la capital, ha sido vendido en cuatro administraciones del norte de la ciudad.

En concreto, en las ubicadas en la calle Fuencarral, 143, en el distrito de Fuencarral-El Pardo; en calle Juan Ramón Jiménez, 24, en Chamartín (edificio Eurobuilding); en el número 26 de la calle San Gerardo, 26, en el barrio de Prosperidad de Chamartín, y en la del Intercambiador de Plaza de Castilla.

Fuera de la capital, el primer premio ha sido vendido en los municipios de El Álamo (calle Soledad, Bajo A), Alcalá de Henares (Avenida Reyes Católicos, 46), San Lorenzo de El Escorial (Pepito Herranz, en el centro) y Parla (Estancos Parla, calle Cuba, 5 con Isabel II, 4).

Por su parte, el número 45.875, agraciado con el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros por décimo, ha llevado la suerte a Aranjuez y a Madrid.

Ha sido vendido en la Administración de Loterías El Elefante de Arenal, ubicada en el número 16 de la calle Arenal, en el distrito Centro de la capital, y en la Administración 'La Ribereña' de Aranjuez, situada en el número 130 de la calle de Abastos. Al margen de Madrid, ha llevado la suerte a O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería) y Barcelona.

El número 32.615, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, ha esquivado la Comunidad de Madrid y ha caído íntegro en Burgos y Granada.

El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3.682 y 1.829.

Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.

Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.

Las ventas de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 han alcanzado los 115,9 millones de euros, con un ligero aumento del 0,76% respecto al año anterior, mientras que el gasto medio por persona se sitúa en 16,30 euros, por debajo de la media nacional, fijada en 17,60 euro euros, según la cifra de consignación de Loterías, recogida por Europa Press.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales facilitados la mañana de este martes, lo que supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

Ha repartido un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado; un segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), y un tercer premio, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.