El soterramiento de A-5 dice adiós a las curvas en superficie eliminando el bypass de Batán para volver al trazado recto

Archivo - Maquinaria y operarios trabajan en la obra de soterramiento de la A5 a la altura del Parque de Atracciones, a 16 de enero de 2026, en Madrid (España). Desde el 15 del presente año, el soterramiento de la A-5 restituye su trazado original al supr - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de soterramiento de la A-5 se despiden de las curvas en superficie al eliminar el bypass de Batán para volver al trazado recto desde el 28 de julio, ha informado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente.

Así, desde el día 28 un tramo de 350 metros de la carretera del paseo de Extremadura que discurre sobre el antiguo enlace de Batán volverá a su trazado original. La vía abandonará el desvío temporal para retomar de nuevo la línea recta, lo que facilitará el tránsito en este punto.

Los trabajos para establecer esta configuración arrancarán este miércoles 22 de julio y se prolongarán hasta el 28, procediendo en paralelo a la eliminación del bypass de Batán que se habilitó en septiembre del año pasado para facilitar la movilidad en la zona mientras se acometía la excavación de los túneles en los dos sentidos de circulación, ya finalizados.

CORTES EN HORARIO NOCTURNO PERO SIN CORTAR LA CIRCULACIÓN

La actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 4,450 y 4,750. Para poder acometer la eliminación del desvío se cortará la autovía en carriles alternos en horario nocturno, de 23 a 6 horas, insistiendo desde el Ayuntamiento en que no se cortará la circulación ya que siempre estará habilitado uno de los dos carriles, tanto en sentido salida como entrada a la ciudad.

El Ayuntamiento construyó el año pasado tres desvíos junto a los enlaces de Boadilla, Los Yébenes y Batán como una solución temporal para garantizar la movilidad mientras se ejecutaba la demolición de los pasos inferiores y la construcción de las nuevas estructuras.

Una vez finalizada la excavación del túnel, se está procediendo a cerrar los tres enlaces con la instalación de estructuras y el relleno de tierra en laterales y superficie. Según se vayan sellando, todos los bypass desaparecerán y el tráfico se dirigirá por encima, como ocurrirá ahora con el de Batán. El próximo paso en cerrarse este verano será el de Yébenes.

El soterramiento de la A-5 cuenta con una inversión de más de 400 millones de euros y afecta a 100.000 metros cuadrados. El espacio que hoy ocupa la carretera se transformará en un gran eje verde de 3,2 kilómetros transitable para los ciudadanos.

Los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, separados desde 1968 de Campamento (Latina) y Casa de Campo (Moncloa-Aravaca) por la autovía, podrán disfrutar de un corredor naturalizado que conectará, a su vez, con Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina.

Los más de 80.000 vehículos que cruzan el asfalto a diario quedarán cubiertos por el subterráneo. Su presencia se reducirá en superficie en un 90% misma proporción que la contaminación a causa del tráfico rodado, cuantifica el Ayuntamiento.