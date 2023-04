Sotomayor (UP) acusa a Almeida de "no escuchar a los vecinos en este Madrid de escaparate pijo"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de la capital por Unidas Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde (UP), Roberto Sotomayor, ha criticado que, "en este Madrid de escaparate pijo" es "inaudito" que el alcalde y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, "no escuche a los vecinos".

En declaraciones a Europa Press tras reunirse con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha reprochado que un Ayuntamiento que no atiende a los barrios "no está a la altura". Ha acusado al regidor de gastar "un montón de dinero" y dejar en déficit las arcas públicas cuando "no se ve reflejado en los barrios".

Frente al modelo de Almeida ha pedido que "ningún voto progresista se quede en casa" en la "oportunidad única" que representa el 28 de mayo para "devolverle el Ayuntamiento a los ciudadanos" y "arreglar Madrid".

Entiende Sotomayor que la Administración local está siendo "incapaz" de resolver problemas que afectan a los barrios, a los que ha dejado "abandonados", y es por ello que ha marcado como uno de los "desafíos" de su candidatura la "responsabilidad" de "devolverles la vida".

466 PROPUESTAS: DE LOS PISOS TURÍSTICOS AL SCALEXTRIC DE VALLECAS

Ese encuentro se enmarca en la ronda de reuniones que la FRAVM está llevando a cabo para presentar a los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid un documento con 466 propuestas para "construir una ciudad más justa, social, igualitaria, verde y humana".

Uno de los temas abordados por la FRAVM han sido los pisos de uso turístico y su proliferación en la ciudad. Tanto la Federación como el candidato 'morado' han destacado la importancia de declarar Madrid Centro como una zona saturada y ampliar el número de inspectores para hacer frente a este fenómeno.

La FRAVM ha incluido en sus propuestas la creación de una nueva ordenanza que nazca "del consenso con las asociaciones vecinales" ya que consideran la actual como "ineficaz".

En la reunión con el candidato de UP uno de los ejes fundamentales en los que ha querido hacer hincapié la FRAVM es el Transporte, según ha declarado a Europa Press su presidente, Enrique Villalobos.

La creación de carriles bus en todas las radiales de entrada y salida de la región, el desmantelamiento del scalextric de Vallecas o la conversión del paseo de Santa María de la Cabeza en una "vía urbana", han sido algunas de las demandas que la FRAVM ha puesto sobre la mesa ante el "verdadero problema de movilidad" del que adolece la capital.

OTRAS PROPUESTAS PRINCIPALES

También se encuentran entre sus propuestas principales, los locales de apuestas. La FRAVM propone la instalación de Zonas de Especial Protección de Población Vulnerable, además de elevar el impuesto a las deportivas e hípicas a un 13%.

En materia de Vivienda, las medidas incluyen gravar la vivienda vacía en algunos supuestos, e incluso forzar el alquiler o la expropiación temporal a grandes tenedores para impulsar la rehabilitación. También piden prohibir las cocinas industriales o cocinas fantasma en las zonas industriales.

En términos de Igualdad, la Federación propone la activación de agentes radares de violencia machista, erradicar la publicidad callejera de prostitución y establecer puntos violeta en centros educativos y en los eventos organizados por el Ayuntamiento o la Comunidad.

En busca de una mejora de los Servicios Sociales sugieren incrementar las partidas presupuestarias y reducir la sobrecarga de trabajo administrativo. También, la creación de una ventanilla única para presentar solicitudes de rentas mínimas.

Además, proponen otras medidas en materia de Sanidad, como la reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP); en Urbanismo, como revertir la Ley Ómnibus y elaborar una nueva Ley de Suelo; en Educación, como la creación de centros de Formación Profesional o en Medio Ambiente medidas como cerrar la incineradora de Valdemindómez, la incorporación definitiva de los contratos de limpieza y jardinería en las zonas interbloque o la puesta en marcha de huertos sociales.