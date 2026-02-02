Sucesos- Un trabajador, en estado crítico tras caerle encima un coche desde el elevador de un taller mecánico en Leganés

Un Trabajador De 55 Años Se Encuentra En Estado Crítico Tras Sufrir Varios Traumatismos Al Caerle Encima Un Coche Que Estaba En El Elevador De Un Taller Mecánico Ubicado En El Kilómetro 9 De La Autovía A-42, En El Término Municipal De Leganés. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 55 años se encuentra en estado crítico tras sufrir varios traumatismos al caerle encima un coche que estaba en el elevador de un taller mecánico ubicado en el kilómetro 9 de la autovía A-42, en el término municipal de Leganés.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que, tras sufrir el accidente laboral, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria y fueron efectivos de la Policía Nacional quienes iniciaron las maniobra de reanimación.

Al llegar los sanitarios del SUMMA 112 continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y, finalmente, lograron revertir la parada después de veinte minutos.

Tras estabilizar al paciente, fue trasladado en estado crítico por los servicios de emergencia al Hospital 12 de Octubre. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.