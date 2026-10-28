Summa 112 activa un puesto sanitario en el lugar de la colisión

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del SUMA 112. - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias Médicas (Summa 112) ha activado un puesto sanitario avanzado en el lugar del accidente ferroviario en las inmediaciones de Urda (Toledo), donde ha atendido a nueve personas y dado traslado a dos de ellas a Madrid.

Este servicio también ha movilizado un helicóptero, un Vehículo logístico ALFA LIMA, diez ambulancias de soporte vital básico, dos UVIs de soporte vital avanzado y un vehículo de 8 plazas. Además, se ha activado el equipo de catástrofes, así como la unidad de coordinación.

Desde el Gobierno regional han indicado que también están prevenidos 12 vehículos de transporte programados y seis soportes vitales básicos de la Cruz Roja.

En la estación de tren de Atocha, además, la Comunidad de Madrid ha activado do psicólogos, un supervisor de guardia, 17 vehículos de intervención rápida, una Unidad médica de Atención Domiciliaria y una Unidad de Enfermería de Atención Domiciliaria.