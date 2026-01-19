SUMMA 112 atiende en Atocha a nueve viajeros de Adamuz y traslada a tres de ellos a un centro hospitalario

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Estación de Atocha - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El SUMMA 112 ha atendido a nueve viajeros de los dos trenes accidentados en Adamuz (Córdoba), que han llegado este lunes sobre las 21.00 horas a la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Tres de ellos han sido trasladados a un centro hospitalario.

Según ha informado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los pasajeros han llegado en un cuarto autobús a Atocha sobre las 21.00 horas. Equipos asistenciales y psicológicos de SUMMA 112 están atendiendo a los nueve viajeros y tres de ellos han sido trasladados a un centro hospitalario.

"El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, ha recibido esta noche, en la estación de Atocha, a pasajeros de los dos trenes siniestrados que han llegado en un cuarto autobús sobre las 21 horas", han precisado.

La estación madrileña continúa así recibiendo a pasajeros procedentes del accidente ferroviario, que deja ya 40 fallecidos y 122 personas atendidas.