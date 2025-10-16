Summa 112 recuerda la importancia del reconocimiento precoz de la parada cardiorrespiratoria y el inicio de la RCP

Archivo - Efectivos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) simulan la reanimación de una persona - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid (Summa 112) ha atendido en lo que va de año en torno a 1.500 paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias, como las que se producen en domicilios o en la vía pública, y ha recalcado la importancia de una rápida reanimación.

En el Día Mundial de la Parada Cardiorrespiratoria que se conmemora este jueves, ha recordando la importancia de su reconocimiento precoz, la llamada al teléfono de emergencias 112 y el inicio de las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los profesionales sanitarios de emergencias.

Según ha apuntado, ante la identificación de una persona inconsciente y que no respira se debe alertar de manera inmediata al 112. Los profesionales guiarán desde su Centro Coordinador las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los equipos sanitarios al lugar, en lo que se conoce como RCP transtelefónica.

Estas maniobras son esenciales no solo para recuperar la respiración y el pulso del paciente sino para mejorar su pronóstico, ya que permiten mantener el riego sanguíneo y oxigenación y, de esa manera, reducir las secuelas posteriores.

Por ello, desde el Summa 112 se pide a la ciudadanía que ante una parada, no se pare, de manera que no se rompa la cadena de supervivencia, que cuenta con cuatro eslabones. Los tres primeros, protagonizados por los propios ciudadanos, son el reconocimiento precoz y la llamada al 112, el inicio de las maniobras de reanimación y la aplicación de desfibrilación externa.

El cuarto es la aplicación de técnicas de soporte vital avanzado y cuidados postresucitación, reservada para los equipos sanitarios de emergencia y hospitalarios.

TÉCNICAS DE REANIMACIÓN

Las maniobras de reanimación son sencillas. Consisten en la valoración de la consciencia y respiración de la persona, lo que se realiza aplicándole estímulos dolorosos. Si no responde, se le debe escuchar si respira, con la oreja en la boca del paciente, y ver si se eleva el tórax.

En aquellos casos en los que esté inconsciente y no respire, se deben iniciar las maniobras de reanimación de manera inmediata. Para ello, se colocarán las manos en el centro del pecho del paciente, con los dedos entrelazados, y apoyando el talón de la mano. Posteriormente hay que comenzar a comprimir el pecho a un ritmo de 100-120 veces por minuto, entre 4 y 5 centímetros.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid hay más de 10.500 desfibriladores externos semiautomáticos en lugares públicos como instalaciones deportivas, estaciones de transporte público, edificios oficiales y farmacias, entre otros. Su uso es muy sencillo, ya que permiten un manejo muy intuitivo y guiado, con todas las garantías de seguridad para el paciente y para quien está manejando el equipo.

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL

A lo largo de esta jornada, profesionales del Summa 112 participan en diversas actividades como talleres de reconocimiento y actuación ante la parada cardiorrespiratoria o una mesa redonda en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Además, los próximos días 7 y 8 de noviembre, sanitarios de este servicio público de la Comunidad de Madrid estarán presentes en el VIII Congreso Nacional del Consejo Español de RCP.

Los talleres de entrenamiento en RCP son uno de los objetivos primordiales de la actividad formativa de Summa 112, cuyos profesionales imparten cursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos, profesores y otros colectivos, además de a la población general.