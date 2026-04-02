La superficie media de los pisos en la capital es de 83 metros cuadrados y la edad media de los bloques es de 50 años

Archivo - Construcción de un bloque de viviendas, a 26 de abril de 2024, en Madrid (España). El Banco de España ha señalado durante esta semana, que se necesitaría sumar 600.000 viviendas hasta 2025 para equilibrar el mercado inmobiliario. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La superficie media de las viviendas en la capital es de 83,44 metros cuadrados, las más grandes se encuentran en el distrito de Salamanca (103,14 metros cuadrados), las más pequeñas en Puente de Vallecas (69 metros cuadrados) y la edad media de las edificaciones residenciales es de 50 años, con un 58,6% del parque construido antes de 1980.

Son datos aportados por el Visor Diagnóstico del Ayuntamiento de Madrid, que permitirá simular escenarios futuros con la radiografía de la ciudad del momento. El Visor dará vida al Simulador del Plan Estratégico Municipal, "la brújula que sabrá todo de Madrid".

Entre la información que aporta destaca sobre la base de las 1.512.496 viviendas que cuenta la ciudad, siguiendo datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025), que la mayoría se ubican fuera de la M-30. En concreto, el barrio de Aluche (Latina) es el que tiene más viviendas (29.633) y el de Atalaya (Ciudad Lineal) el que menos (761).

De media, según el recoge el Visor municipal, en cada vivienda viven 2,5 personas, algo menos en Centro (1,9) y más en Villaverde (2,9). El 87,2% de las viviendas son principales, el 7,4% secundarias y el 6,3% están vacías. Vallecas concentra más viviendas principales (96,78%) y Salamanca menos (78,62%).

El 60,65% son en propiedad, con el máximo en Moratalaz (70%) y el menor porcentaje en Centro (44,7%). El alquiler representa el 20,71%, con un pico en Centro (30,2%) y en sentido inverso Moratalaz (15,2%).

UNA CIUDAD ANALIZADA "AL MILÍMETRO"

El Consistorio recopila miles de datos más que describen a la ciudad "al milímetro" en el germen de la herramienta que permitirá planificar urbanísticamente el Madrid del futuro. Este instrumento digital se llama Simulador Estratégico de Ciudad y "ya dispone de la primera pata que lo compone para avanzar hacia un modelo urbanístico basado en datos, adaptativo y capaz de simular escenarios futuros para mejorar la toma de decisiones".

Se trata del Visor del Plan Estratégico Municipal, ya activo para uso interno del Ayuntamiento de Madrid, y que cuenta con el primer gran diagnóstico del término municipal. Con él, el Gobierno podrá "diagnosticar de forma más precisa los desafíos urbanos, detectar desequilibrios territoriales y evaluar el impacto de políticas públicas antes de aplicarlas".

Con esta iniciativa, "Madrid busca posicionarse entre las ciudades europeas más avanzadas en planificación urbana basada en datos y tecnología de vanguardia para reforzar su capacidad de anticipar retos como el acceso a la vivienda, la transición ecológica o las desigualdades territoriales", ha indicado el equipo de Carabante.

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL, EL PRIMER PLAN NATIVO DIGITAL

El desarrollo de esta tecnología surge en el marco de la elaboración del Plan Estratégico Municipal (PEM), que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana de 1997, concebido como "el primer plan nativo digital".

El Simulador se presenta como la piedra angular del PEM y su desarrollo completo se ha programado en tres fases. La culminación del Visor del PEM supone la finalización de la primera, permitiendo obtener un diagnóstico del estado de la ciudad en cada uno de los ocho retos establecidos en el PEM (modelo de ciudad, sociedad, vivienda, neutralidad climática, economía, movilidad, espacio público y cultura y patrimonio).

El diagnóstico se ha servido de la información del Visor, compuesto por un sistema con 190 indicadores urbanos que integra 134 conjuntos de datos procedentes de 37 fuentes oficiales como el INE, el Catastro, la Dirección General de Estadística, el Canal de Isabel II, el Registro de la Propiedad, de la Comunidad de Madrid y múltiples fuentes municipales como movilidad, vivienda, demografía, medio ambiente o actividad económica.

El Visor permite realizar una lectura multiescalar activa sin precedentes, analizando la ciudad desde el conjunto del municipio hasta el nivel de barrio, manzana o incluso parcela y visualizar los datos mediante mapas interactivos e indicadores urbanos.