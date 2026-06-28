'Surcos', 'El inquilino' y 'Los golfos' protagonizan el ciclo de cine de verano Águila Mueve, dedicado a los años 50

La nueva edición del ciclo de cine de verano Águila Mueve estará dedicado a los años 50 en la capital - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Surcos', 'El inquilino' y 'Los golfos' protagonizarán la sexta edición del ciclo de cine de verano Águila Mueve, del 2 al 4 de julio en el patio del complejo cultural El Águila, y estará dedicado a los años 50 en la capital.

Organizado en colaboración con Filmoteca Española, el programa 'Madrid, años 50, grúas, barro y sueños' ofrecerá, con entrada gratuita hasta completar aforo, tres películas que retrataron la transformación social y urbana de la capital a través de una mirada por la que se aprecia una ciudad marcada por el éxodo rural, el crecimiento de los barrios periféricos, la escasez de vivienda y las profundas desigualdades sociales.

Tal y como ha detallado el Gobierno regional en un comunicado, todas las películas se visualizarán a través de un proyector original de 35 milímetros, cuyo funcionamiento será explicado al público antes de cada sesión. Esta experiencia permite contemplar estas obras en el formato para el que fueron concebidas y acercarse al oficio tradicional de la exhibición cinematográfica.

El ciclo comenzará el jueves (22 horas) con 'Surcos' (1951), dirigida por José Antonio Nieves Conde. Narra la llegada a Madrid de una familia campesina que abandona el campo con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Rodada en escenarios tan reconocibles como la estación de Atocha, el Cementerio de Carabanchel o la plaza de Lavapiés, el filme constituye uno de los retratos más lúcidos de la inmigración interior y de las dificultades que acompañaron el crecimiento de la capital durante la posguerra.

La segunda sesión, el viernes a la misma hora, estará dedicada a 'El inquilino' (1957), también dirigida por José Antonio Nieves Conde. En ella se cuenta la historia de un matrimonio con cuatro hijos que busca desesperadamente una vivienda tras el anuncio del derribo de su edificio. Gracias al trabajo de conservación y restauración desarrollado por Filmoteca Española, el público podrá verla en la versión original que el propio director consideró definitiva.

El ciclo concluirá el sábado con 'Los golfos' (1959), primer largometraje de Carlos Saura. Ambientada en los extrarradios madrileños, sigue a un grupo de jóvenes que sobreviven entre pequeños robos mientras intentan ayudar a uno de ellos a cumplir su sueño de convertirse en torero.

Antes de la proyección, la directora de Filmoteca Española, Valeria Camporesi, presentará los trabajos de investigación y restauración que han permitido recuperar el primer montaje pensado por Saura para su estreno en el Festival de Cannes de 1960.

EXPOSICIÓN 'MADRID EN CONSTRUCCIÓN, 1940-1985'

La programación de Águila Mueve encuentra un diálogo natural con la exposición 'Madrid en construcción, 1940-1985', que puede visitarse de forma gratuita hasta el 22 de septiembre en la Sala Cristóbal Portillo de este complejo cultural.

La muestra reúne fotografías de autores como Juan Pando Barrero, Otto Wunderlich y Martín Santos Yubero para recorrer cuatro décadas de transformación urbana, social y arquitectónica de la región.

De este modo, quienes se acerquen hasta este espacio podrán completar el recorrido que propone Águila Mueve con una exposición que documenta, desde la fotografía, el mismo Madrid que retratan 'Surcos', 'El inquilino' y 'Los golfos', marcado por la reconstrucción, la llegada de miles de nuevos habitantes, el crecimiento de los barrios y la expansión metropolitana que definieron el Madrid contemporáneo.